Con tre vittorie, un secondo, un terzo posto, due maglie di campione provinciale, la vittoria nel circuito off road dell’ACSI di Como-Lecco di Andrea Artusi e il secondo posto di Maurizio Brambilla nella Laus Cup MTB, i sei atleti che hanno corso l’ultima gara del 2023, hanno saputo trainare in alto i colori rosso-bianco su quattro traguardi diversi. Un epilogo non scontato che archivia uno stupendo 2023 agonistico che si aggiunge ad una storia gloriosa e ricca di successi che a fine stagione volterà pagina.

Ultime gare di stagione: spiccano i colori di Pavan Free Bike

Al Trofeo XC Ibex Bike Park, ultimo atto del Master Cicli Pozzi al Parco Pineta Appiano Gentile Tradate, Fabio Pessina ha centrato la quarta vittoria del 2023 e ha avuto la sua domenica di gloria, entrando nel club degli atleti di Pavan Free Bike che hanno centrato almeno una vittoria assoluta. Il biker di Villa d’Almè è stato il protagonista della gara di Binago che aveva scelto come ultimo impegno della stagione. Appena dato il via Pessina ha subito cercato di recuperare terreno ai concorrenti della prima partenza e al secondo dei tre giri era già secondo assoluto, verso metà dell'ultimo giro ha aumentato il ritmo per poi alzare le braccia al cielo.

“Quest' anno il tempo è stato più clemente e mi ha permesso di sfruttare a pieno il tracciato, è stata una gara molto veloce ed è stata per me la giornata perfetta che ho trovato proprio oggi. Mi sono preso il rischio di attaccare da subito perché volevo giocarmi tutte le carte per cogliere questo traguardo, dedico questa vittoria che ritengo speciale alla squadra, volevo chiudere in bellezza lasciando il segno e questo è diventato realtà"

Nonostante alcuni giorni precedenti la gara con la febbre, Andrea Artusi ha celebrato a Binago la vittoria nel circuito e omaggiato la maglia che ha indossato per cinque stagioni. Attardato in partenza, Andrea ha perso contatto con i primi e ha concluso quinto di categoria onorando come meglio non avrebbe potuto una stagione speciale conclusa con 10 vittorie.

Innovation MTBike

E’ Cristian Boffelli il vincitore della prima edizione della kermesse del parco del Kilometro Rosso a Bergamo, una gara molto particolare disputata all’interno del polo industriale tecnologico dell’eccellenza a livello internazionale. Verso metà degli otto giro di gara, Boffelli ha attaccato con l'amico Mattia Finazzi sul gruppo principale su cui la coppia ha tenuto un buon margine. All’ultimo giro Cristian ha ulteriormente aumentato il ritmo per andare a tagliare per primo il traguardo, una vittoria ottenuta con una motivazione che oggi non poteva che essere di gran lunga superiore a tutti gli altri.

”Sono contento di chiudere la mia ottima stagione con una vittoria ed una maglia di campione provinciale che mi mancava da tanto. Ho iniziato la stagione con la vittoria di categoria nella prima gara a Calusco d'Adda e alzare le braccia al cielo anche nell'ultima è stato un finale da favola. Aggiungo ai trofei di quest’anno, il Gran Prix d’Inverno e il Brixia Adventure MTB, il titolo di Campione Provinciale di Bergamo, mancava da alcuni anni nella nostra provincia, una manifestazione così importante nel settore della mountain bike e averla vinta mi da grande soddisfazione”

Vittoria nella gara femminile di Paola Bonacina, prima donna assoluta e Campionessa Provinciale di Bergamo. Un problema meccanico che ha rallentato la battistrada, Sofia Lazzari, ha aperto la porta del successo alla biker di Pavan Free Bike che dal secondo giro ha controllato le avversarie fino al traguardo.

Oreum Bike

Con il terzo posto di categoria, il terzo podio consecutivo nelle gare del circuito Laus Cup MTB, Maurizio Brambilla ha chiuso al secondo posto la generale del challenge lodigiano. Nella storica gara di Orio Litta che ha recitato sempre la parte del gran finale di stagione ed è diventata negli ultimi anni la medio fondo del basso lodigiano con la distanza poco oltre i 50 Km, il biker di Verderio ha messo a segno quest’anno la sua miglior performance, concludendo la gara in 32ª posizione assoluta in 1 ora 49’ ad oltre 28 KM/h di media.

Santo Stefano XCU

Il secondo posto di Elia Roggeri nella settima gara dell’ XCU Challenge disputata a San Remo, al Campo Scuola SBS, conclude la rassegna di risultati del 15 ottobre. La penultima prova del circuito dell’estremo ponente ligure in circuiti prevalentemente cittadini, è stata un testa a testa tra il portacolori di Pavan Free Bike e Matteo Ciaponi, una battaglia di nervi durata per tutti i 14 giri della gara, fino alla scivolata nelle ultime curve di Roggeri che ha chiuso immediatamente alle spalle del vincitore di giornata con la consolazione della vittoria di categoria.

(Credits foto - MTB Channel - Battista Merisio)