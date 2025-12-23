Albiate sta per vantare un nuovo traguardo mondiale: un suo concittadino rivestirà il ruolo di tedoforo nelle Olimpiadi di Cortina 2026.

Un albiatese sarà tedoforo alle Olimpiadi

Si tratta del capogruppo di Insieme per Albiate, nonché volontario in diverse associazioni del territorio, fra cui l’Avis: Gabriel Usai. E’ stato lo stesso giovane consigliere di minoranza ad annunciarlo sui suoi canali social.

«Il prossimo 31 gennaio, avrò anch’io l’onore di portare la Torcia Olimpica come tedoforo per l’apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 – ha commentato – Ringrazio per questa fantastica opportunità che mi è stata offerta. In particolare l’Avis Regionale Lombardia che mi ha dato questa opportunità, la quale mi rende emozionato e orgoglioso di poter rappresentare in quanto Presidente Provinciale circa ventitremila donatori di sangue della nostra Provincia. Il tratto che dovrò percorrere sarà breve, circa 200 metri, ma sarà particolarmente significativo per il valore di questo evento che metterà in mostra tutta la nostra Nazione a livello mondiale. Credo che sarà uno dei ricordi che mi porterò nel cuore per tutta la vita.».

La Fiamma Olimpica ha già iniziato il suo lungo viaggio in Italia lo scorso 6 dicembre; mentre ad Olimpia, in Grecia, dal 26 novembre. La significativa staffetta toccherà tutte e 110 le Province della nostra penisola; In totale, saranno percorsi 12 mila chilometri in 63 giorni, con 60 città di tappa e, soprattutto, 10.001 tra tedofori e tedofore coinvolti nel passaggio della Torcia Olimpica fino all’apertura dei Giochi Olimpici Invernali, con la Cerimonia ufficiale del 6 febbraio 2026 al San Siro Olympic Stadium di Milano.

Sulla bella notizia è intervenuta anche il sindaco, Vanessa Gallo, interpellata dal nostro settimanale: