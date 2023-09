Un altro trofeo per Pavan Free Bike grazie a Cristian Boffelli

Un obiettivo inseguito per tutta la stagione, fin da quando, a metà marzo, aveva disputato la prima gara del circuito. Con grande gioia arriva un'altra soddisfazione per Cristian Boffelli e per Pavan Free Bike che può mettere un altro trofeo in bacheca.

Il portacolori della squadra di Sovico ha infatti portato a termine il circuito Brixia Adventure MTB con la maglia azzurra di leader della categoria Elite Sport. Vittoria per lui nella classifica generale a conclusione delle sette gare con quattro secondi posti, un terzo, un quarto ed un sesto, fondamentali per conservare fino all’’ultima gara, la Soprazocco Bike che ha visto il 28enne di Paladina tagliare il traguardo in 13ª posizione assoluta che gli è valso il secondo gradino del podio di categoria, sufficiente a festeggiare la vittoria finale nell’ultima tappa.

Domenica per Cristian Boffelli, fanno sapere dalla squadra, non è stato un giorno qualsiasi, non è stata una domenica come le altre, e nemmeno come le sei che l’hanno preceduta, è stata il giorno in cui è stato assegnato sul campo nella granfondo di Soprazocco il titolo che Cristian ha inseguito sin dalla prima gara del circuito a metà marzo, scommettendo su un tipo di gare a lui, abituato alle più brevi competizioni di cross country, non sempre adatte. In attesa di poter festeggiare il successo finale, in ogni circostanza Boffelli ha sempre portato a casa il massimo, spostando piano piano l’ago della bilancia a proprio favore per realizzare infine il bottino pieno.

Bene anche Fabio Pessina e Roggeri

Tra i trofeisti del circuito delle granfondo delle Valli Bresciane, Fabio Pessina ha chiuso in decima posizione nella categoria Master 1, un risultato dolce amaro su cui ha pesato il ritiro alla Via del Marmo che ha compromesso la buona serie di risultati iniziata con il podio alla Sunset Bike - Granfondo delle Pertiche.

Due gare disputate del Challenge MTB Urban Cross Country e Elia Roggeri, dopo il successo a Diano Castello si è imposto anche nell’XCU Cipressa. Il giovane ligure di Imperia, dopo aver raccolto in questi mesi due vittorie, un terzo e ben tre secondi posti, è riuscito a mettere il sigillo anche in una delle gare più tirate del calendario del challenge.

A decidere la corsa è stato l’allungo piazzato già nel primo giro, conclusa da Roggeri con la vittoria assoluta con un buon margine di vantaggio sui più immediati inseguitori, staccati al traguardo di un giro.

In gara, ma senza bici, le ragazze di Pavan Free Bike

Domenica senza bicicletta per le ragazze di Pavan Free Bike, impegnate nella Vertical del Magnodeno, la manifestazione di podismo che in 3,2 Km dalla Chiesa Parrocchiale S. Andrea di Maggianico (LC), si è snodata lungo la salita nel bosco per arrivare in vetta della Croce del Magnodeno, dopo aver superato 1.000 metri di dislivello.

Regina della classifica femminile Chiara Fumagalli che ha chiuso con il tempo di 48’ 20” 6, in 53’ 59” 4 ha completato il podio Monica Maltese, mentre Paola Bonacina ha stoppato le lancette del crono in quinta posizione.