Un altro weekend da incorniciare per le ragazze della SC Cesano Maderno

Trasferta nelle Marche per le ragazze della Società Ciclistica Cesano Maderno che domenica 11 maggio hanno gareggiato a Corridonia (MC).

La SC Cesano Maderno in trasferta nelle Marche

Circuito tradizionale pianeggiante da ripetere più volte prima di affrontare i due chilometri in ascesa che portano al traguardo.

Le donne esordienti si affrontano su 8 tornate del circuito per un totale di 29 km totali, le ragazze di Cesano Maderno governano la testa del gruppo scandendo il ritmo e gestendo la corsa che trova la soluzione finale sulla salita.

Il gruppo si inizia a sgretolare sotto il ritmo imposto dalle cesanine che trovano lo spunto con l’attacco finale di Aurora Cerame che rilancia l’azione e si impone sulle avversarie al traguardo, al suo primo anno in categoria. Alle sue spalle le compagne conquistano un bel 5º posto con Nicole Bracco, l’8º con Martina Pianta e il 10º con Camilla Paravagna tra le donne esordienti secondo anno.

Tra le allieve gara veloce che vede le cesanine provare ripetutamente ad alzare l’andatura con Nicole Canu, Carlotta Ronchi e Giulia Lombardi, e imporsi su tutti i traguardi volanti con Letizia Parini e Martina De Vecchi.

La soluzione anche in questo caso è sulla ascesa finale dove il gruppo deve piegarsi al ritmo di Emma Colombo che lancia l’azione di Vivienne Cassata che si impone di forza sul traguardo, conquistando la prima vittoria stagionale seguita dalla compagna al 4º posto.

Un altro weekend da incorniciare

Con la vittoria a Corridonia, Vivienne balza in cima alla classifica del Trofeo Rosa che vede ora leader delle tre classifiche, tre ragazze della formazione di Guido Roncolato.

Un’altro weekend ricco di emozioni per le ragazze del torrazzo che dovranno affrontare in settimana le prime sfide in pista, mentre domenica 18 maggio saranno in gara a Gazoldo degli Ippoliti (MN).