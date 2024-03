Debutto positivo per la Robur et Virtus di Villasanta nella prima prova del Campionato CSEN Specialità 2024 di ginnastica artistica femminile e nuove vittorie nella prova conclusiva del Campionato CSEN Acrobat di Primo Livello, entrambe disputate nel week-end del 3/4 marzo presso il

Centro Sportivo di Incirano, frazione di Paderno Dugnano e riservate alle categorie Allieve A, Allieve B, Junior A, Junior B e Senior.

Un altro weekend di podi per la Robur et Virtus

La società biancoazzurra ha portato in gara ben quarantasei ginnaste: venticinque iscritte alla gara Acrobat a squadre e le restanti ventuno a quella di Specialità.

Le prime a scendere in campo gara sabato 3 marzo sono state le ginnaste del Campionato CSEN Acrobat, dove la Robur si è messa subito in evidenza grazie alla squadra formata da Giada Acchiappati, Ailen Caracundo, Arianna Pellino, Elisa Broggi e Federica Casiraghi che ha conquistato una splendida vittoria ed il titolo regionale nella categoria Junior B/Senior. Nella categoria Allieve B invece la squadra A formata da Clara Gallizia, Giulia Frattini, Alessia Penati, Mayla Ndiaye ed Elisa Piazza si è classificata in seconda posizione, precedendo la squadra B composta da Alice Paschini, Olivia Anzani, Virginia Brambilla, Clarissa Sgambellone e Martina Brambilla.

Prove di Specialità

Il giorno seguente è stato invece il turno delle ginnaste biancoazzurre iscritte alla prova di Specialità e anche in questo evento non sono mancati i risultati di rilievo, con una vittoria e altri quattro piazzamenti sul podio nelle classifiche generali di tutte le categorie ai quali si devono poi aggiungere i tre primi posti e i due podi raccolti agli attrezzi. Le maggiori soddisfazioni sono arrivate dalla categoria Allieve A dove Lucia Redaelli e Giada Della Siega hanno conquistato rispettivamente il primo ed il secondo posto nella classifica generale.

Fra le Allieve B invece Lorella Mandelli è stata terza nella classifica generale mentre Arianna Riva ha vinto al minitrampolino e si è classificata al terzo posto alle parallele. Alessia Riva è stata la miglior ginnasta Robur nella categoria Junior A grazie ad un terzo posto nella classifica generale; Martina di Perna invece fra le Junior B ha vinto al corpo libero e si è piazzata al secondo posto alla trave.

A chiudere il week-end di Incirano per la Robur et Virtus sono state le ginnaste più esperte della categoria Senior, dove Vittoria Arenella è arrivata seconda nella classifica generale e Vanessa Insalata ha vinto al trampolino.

Soddisfatte dei risultati ottenuti le tecniche Valentina Monti, Chiara Pellicano ed Arianna Sbrescia (Campionato CSEN Acrobat) e Laura Bensi e Valeria Corbetta (Campionato CSEN Specialità) presenti in campo gara nel week-end di Incirano, già focalizzate sui prossimi appuntamenti del Campionato CSEN e decisivi per l’accesso alle finali.

Le foto