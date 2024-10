Ennesimo weekend di gare e di ottimi risultati per gli arcieri della Polisportiva Besanese.

Un altro weekend di siccessi per gli arcieri besanesi

Al “5° Indoor Giovanile Tre Torri” di Cardano al Campo, podio completo JF per Agrati Camilla (541), Ormenese Greta (520) e Sala Sabrina (520) che guadagnano anche il primo posto di squadra per la categoria con 1581 punti.

Da sottolineare anche il primo posto RM per Arosio Alessandro (481), terzo posto RF per Mariani Lisa (483).

Gli arcieri più grandi in gara a Oggiono

Al “VIII Indoor 25+18” Città Di Oggiono sono gli arcieri più grandi ad arrivare a podio: primo posto SF per Patri Sara (995), terzo posto SM per Villa Matteo (1096); secondo e terzo posto per Redaelli Monica (1029) e Corti Maria Carla (1010) che con Muzzupappa Letizia guadagnano anche il primo posto di squadra per la categoria (3039).

Secondo posto di squadra MM infine per Conti Fabrizio, Maggioni Giulio e Frison Massimo (3181).

