Aprile si è dimostrato un mese impegnativo e ricco di soddisfazioni per gli atleti della ASD Pattinaggio Corona Ferrea.

Un aprile ricco di soddisfazioni per le atlete della ASD Pattinaggio Corona Ferrea

Il primo weekend del mese si è aperto in bellezza con Gaia Grimoldi che ha disputato domenica 2 aprile a Rivoltella del Garda, in provincia di Brescia, il campionato regionale Fisr per la specialità obbligatori: la portacolori della squadra di Biassono, grazie ad una brillante prestazione, ha strappato il biglietto per partecipare ai Campionati Italiani Fisr che si svolgeranno a Prato a fine maggio.

Campionati regionali

Il weekend del 22 e 23 aprile invece si sono svolti invece a Castel Goffredo, in provincia di Mantova, i campionati regionali per le categorie Divisione Nazionale A-B-C-D .

Sabato sono scese in pista cinque atlete del sodalizio, che si sono dovute confrontare con una cinquantina di partecipanti in una gara avvincente sotto tutti gli aspetti. Per la categoria A Fumagalli Viola ha ottenuto un ottimo sesto posto, che le ha permesso di classificarsi per i campionati FISR di categoria che si svolgeranno a Roccaraso (AQ) a fine giugno.

A seguire nella stessa categoria Galetto Sofia, Anna Perusini, Ariana Micantoni e Ginevra Imprenti hanno lottato e presentato dei buoni programmi di gara rimanendo all’interno di metà classifica.

Domenica 23 aprile infine è stata ancora la volta di Gaia Grimoldi che al primo anno nella categoria D ha presentando il nuovo programma di gara aggiudicandosi il nono posto in classifica.

Le foto