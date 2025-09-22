Ha ottenuto il secondo punteggio al corpo libero, il primo punteggio al cavallo con maniglie e alla sbarra

Brillante prestazione per il ginnasta della A.S.D. Ginnastica Casati Arcore, Gabriele Penati, che nel corso della prima prova del Campionato Individuale Junior/Senior GAM – Regionale, svoltasi sabato 20 settembre a Mortara, ha ottenuto ottimi risultati.

Un brillante Gabriele Penati sale sul podio a Mortara

In questa prima competizione dopo la pausa estiva, Penati ha gareggiato su tre attrezzi. Nelle sue specialità, ha ottenuto il secondo punteggio al corpo libero con 11.100 e il primo punteggio al cavallo con maniglie (10.050) e alla sbarra (11.050).

L’allenatrice Valentina Boi ha commentato: “Ha fatto una bella gara con ottimi punteggi, siamo molto contenti. Adesso iniziamo già a prepararci per la prossima prova dove ci saranno anche i suoi compagni”.