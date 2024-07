L’ultimo weekend di giugno ha visto il Velo Club Sovico protagonista con i suoi Allievi nella gara a frazioni disputata a Lurago d’Erba.

Un buon quinto e sesto posto per il Velo Club Sovico

Nella gara in linea, corsa al mattino sulla distanza di 55 km Pietro Cermenati e Stefano Brambilla si sono classificati rispettivamente al quinto e al settimo posto qualificandosi per la cronoscalata del pomeriggio. Alla conclusione dei due chilometri contro il cronometro Cermenati ha fatto registrare il nono tempo (4 minuti, 9 secondi) e questo gli è valso il settimo posto nella graduatoria combinata finale. Brambilla, diciottesimo nella cronoscalata, è risultato decimo nella combinata.

I Giovanissimi, invece, impegnati nel Memorial Casartelli di Albese con Cassano, hanno portato in alto il Velo Club Sovico grazie alle prestazioni e ai risultati di tutta la squadra che ha interpretato al meglio la manifestazione conquistando podi e piazzamenti salendo anche sul secondo gradino del podio podio nella classifica di rendimento per team.

I convocati per i Campionati Italiani in Toscana

Saranno quattro gli atleti del Velo Club Sovico impegnati nelle sfide tricolori del prossimo weekend. Il Comitato Regionale della Lombardia ha convocato Maria Acuti, già vincitrice del titolo nazionale a cronometro nella categoria Allieve, e Ylenia Benati, mentre il Comitato Regionale piemontese ha inserito nella propria rappresentativa gli Allievi Luca De Mercanti e Mattia Moretti. Le sfide che assegneranno la maglia tricolore si svolgeranno sabato 6 luglio a Capannori e domenica 7 luglio a Altopascio.

I prossimi appuntamenti

L’agenda della formazione gialloblu è piena di impegni. Scritto degli atleti in partenza per la Toscana, i Giovanissimi saranno impegnati già giovedì 4 luglio sulla pista del Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola dove, in concomitanza con le gare della “Sei Giorni delle Rose” a cui stanno partecipando grandi campioni della categoria Élite come Elia Viviani, si svolgeranno un torneo di Primi Sprint e una sfida nella specialità della Corsa a Punti: le gare giovanile inizieranno alle ore 19.00. Domenica 7 luglio, gli atleti diretti da Vergani e Costa Strarrico saranno impegnati a Caravaggio (Bergamo) dove è in programma il “2° Trofeo Degani”, con partenza alle 9.30.

Gli Allievi non impegnati nel campionato italiano correranno invece a Mariano Comense nel Trofeo Mauri che prenderà il via alle 10.30 e si svolgerà sulla distanza di 76 chilometri.