Un doppio impegno nel weekend per gli arcieri della Polisportiva

Doppio impegno per le Frecce Biancorosse di Besana in Brianza.

Un doppio impegno per gli arcieri della Polisportiva

A Oggiono i Besanesi si sono cimentati in una gara doppia, prima sui 18 m e poi sui 25 m.

All’esito delle 120 frecce tirate Monica Redaelli si posiziona prima della categoria Master donne davanti alle altre due besanesi Mariacarla Corti e Letizia Muzzupappa seconda e terza. Nella categoria junior Maschi Andrea Brotto si qualifica 2° Nella competizione a squadre quindi le Master Redaelli, Corti e Muzzupappa si posizionano al primo, mentre i Master Massimo Frison, Marino Crippa e Marco Frison si posizonano al terzo posto.

A Cardano al Campo invece i giovani della Polisportiva hanno gareggiato sulla distanza dei 18 metri indoor. !° posto junior femminile per Camilla Agrati, mentre fra le allieve ottima prova di Matilde Arestilli alla sua seconda gara posizionandosi 4°. La stessa assieme a Greta Ormenese e alla sorella Arestilli Maria Adele si prendono il primo posto fra le allieve.