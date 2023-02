Un doppio titolo italiano per il baby campione del tatami

A soli otto anni, ne compirà nove ad aprile, è già un campione nazionale di karate. Cristian Carbone, che si allena alla Funakoshi Karate - Do di Cascina Gaeta di Cesano Maderno, ha conquistato due ori nella sua categoria.

Un doppio titolo italiano per il baby campione

I titoli sono arrivati, uno nella competizione di kata e l'altro nella kihon, e si aggiungono al terzo posto conquistato nel kihon ippon kumite, ovvero il combattimento dichiarato. Il tutto durante il Campionato italiano di karate tradizionale. La gara, prima in assoluto di questa tipologia in Italia, si è svolta lo scorso 22 gennaio al Palasport del Centro tecnico federale Fesik (Federazione educativa sportiva italiana karate) a Campi Bisenzio (Firenze) e ha coinvolto circa 250 atleti provenienti da tutta Italia.

Sul tatami da solo un anno

Il giovanissimo atleta ha iniziato ad allenarsi da neanche un anno ed è già un campione promettente, frequenta la scuola elementare Rodari di Seregno e non vede l’ora di andare in palestra per esercitarsi sul tatami. Oltre alle recenti medaglie, ha vinto diversi titoli, per la soddisfazione del papà Giuseppe e del maestro Gaetano Siracusa.