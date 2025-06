Giugno si è aperto nel segno dei Giovanissimi del Velo Club di Sovico: dopo essere stati protagonisti in ogni batteria, gli atleti diretti da Vergani, Costa e Rigamonti, hanno alzato al cielo il trofeo riservato alla squadra prima classificata nel “GP Porrini”, gara disputata domenica a Besnate (Varese).

Un fine settimana di successi per il Velo Club Sovico

Sempre domenica, in Toscana, si sono fatti notare anche gli Allievi del Pool Cantù – Sovico – GB Team. Nella seconda tappa del Giro dei tre Comuni, la Cenaia – Cenaia di 69 chilometri, Marco Gregori è salito sul secondo gradino del podio di giornata anticipato solo dal laziale Brian Paris della Work Service Coratti. Da evidenziare anche la buona prova di Marco Migheli che, sempre nella seconda giornata di gara sulle strade pisane, ha battagliato nei Traguardi Volanti classificandosi al secondo posto nella speciale classifica a punti.

Ieri invece, nell’ultima frazione in programma (66 Km con partenza da Cenaia e arrivo a Ponsacco) i ragazzi di Ferrari, Alberti e Buttini hanno centrato due piazzamenti di rilievo: Simone Marconi, miglior Allievo “primo anno” al traguardo, si è classificato nono e alle sue spalle è giunto Marco Gregori, decimo.

Alla conclusione dell’impegnativa e formativa tre giorni di gare, il Pool Cantù – Sovico – GB Team torna in Lombardia anche con l’undicesimo posto in classifica generale di Ivan Casabona, il secondo di Marco Migheli nella classifica finale dei Traguardi Volanti e il terzo posto di Simone Marconi nella classifica finale riservata ai giovani. Questi risultati inorgogliscono i tecnici e i dirigenti del Pool Cantù – Sovico – GB Team che guardano con fiducia ai prossimi impegni in calendario.