Un inizio di autunno ricco di test agonistici per i fratelli Galvani

Al rientro dalle vacanze estive, ritorno alla competizioni per i due giovani di Carate Brianza Martino e Michele Galvani, atleti mezzofondisti della Virtus Bologna.

Un inizio di autunno ricco di test agonistici per i due fratelli Galvani

Tra glii ultimi risultati da segnalare, lo scorso 12 settembre alla Strabareggia di Lissone ottimo secondo posto assoluto per Martino e quarto per Michele, gara vinta dall’amico e compagno di allenamenti Riccardo Mugnosso.

Martino poi, dopo aver eguagliato il suo pb sui 1500m nella TrackNight di Busto Arsizio del 21 settembre, il 28 settembre sale di nuovo sul podio nella 10 km della Monza21 all’autodromo di Monza, conquistando il quinto posto assoluto.

Michele gareggia invece sulla distanza il 12 ottobre e porta a casa il personal best alla I Adigeo Verona Run fast 10 km.

Ultimo test, nientepopodimeno che al campionato italiano assoluto di mezza maratona di Cremona di domenica 19 ottobre.

Martino ha corso lungo un bellissimo percorso di gara, con una prima parte che si snodava in un contesto artisticamente impagabile a fianco dei principali monumenti della città e, una seconda parte, più veloce e panoramica con lo skyline di Cremona visibile per diversi chilometri; 21 km di fatica che gli hanno permesso di tagliare il traguardo 123esimo su 1477 concorrenti, a una manciata di secondi dal suo pb.

Terminato il tempo dei test, ora per entrambi focus sui prossimi campionati italiani di 10 km del 2 novembre a Prato.

