Ancora un fine settimana di gare per gli arcieri della Polispostiva di Besana in Brianza: gli adulti sono stati impegnati in provincia di Varese, più precisamente a Cardano al Campo nel “5° Memorial Gianni Bernardini”.

Un ottimo 2° posto per gli arcieri di Besana in trasferta a Varese

Una gara in cui tanti atleti della squadra brianzola hanno dato il massimo. Prova ne è ad esempio il secondo posto ottenuto da Enzo Durante nella categoria Arco Nudo Senior Maschile con il punteggio di 366.

Arcieri anche a Olgiate

Ma non dimentichiamo anche i podi individuali e di squadra per l'arco olimpico al “5° Memorial Lucio Radici” di Olgiate Molgora.

In particolare nella categoria Senior Femminile si è classificata prima Maria Carla Corti con il punteggio di 530, Marco Frison si è invece classificato secondo nella Senior Maschile mentre terzo è arrivato Fabrizio Conti.

Per quanto rigurda i podi a squadre da segnalare il primo posto OL SM di Marco Frison, Fabrizio Conti, Davide Mazzola (1579) e il primo posto OLSF di Maria Carla Corti, Monica Redaelli, Letizia Muzzupappa (1373). Secondi nella OL MM Giulio Maggioni, Massimo Frison, Cesario Zorzan (1557).

Alcune fotografie delle gare degli adulti

Gara di fine corso per i neofiti

Nel fine settimana si è tenuta a Besana anche la gara dei neofiti a conclusione del corso.

Gli arcieri si sono davvero contesi il podio a suon di gialli e si sono tutti impegnati fino all'ultima freccia.