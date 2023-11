Dai più piccoli ai grandi è stato un successo. Grande prestazione per gli atleti del Ctl3 Atletica e aggregati Riccardi al Trofeo del Bottone –Memorial Guerinoni che si è tenuto nel weekend a Bolgare, in provincia di Bergamo.

Un secondo e un terzo posto al Trofeo del Bottone per Ctl3 Atletica

La giornata è iniziata nel migliore dei modi, con un sole tiepido a scaldare le gambe degli atleti brianzoli che hanno dovuto gareggiare in una gara staffetta di corsa campestre molto complicata e oltretutto vedendosela con avversari di tutto rispetto.

Partono gli esordienti, ovvero i piccoli Mattia Vertemati e Riccardo Mauro, che con la loro splendente maglia giallo verde riescono a tenere testa agli avversari e alla fine si posizionano sul secondo gradino del podio.

Si passa poi al settore assoluto femminile, 4x2000, con al via il trio Adriana Bellomo, Marta Gobbi, Giulia Rota e Sabrina Passoni.

"Qui pronosticare il podio era più difficile - sottolineano dallo staff del Ctl3 - eppure la determinazione delle ragazze, con aggregati Ctl3 e Riccardi, centra un podio spettacolare". Bergamo vince ma il terzo posto è della squadra brianzola.

"Sicuramente inaspettato per molti ma non per noi che conosciamo il vero valore delle ragazze" - hanno concluso dal Ctl3.