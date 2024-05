Tradizionale appuntamento sulle strade di Gazoldo degli Ippoliti (MN) per le ragazze della formazione brianzola di Cesano Maderno. Domenica 19 maggio le ragazze di Patron Fontana hanno preso parte al 22º Memorial Alberto Coffani nel circuito totalmente pianeggiante di 3 km circa da ripetere 14 volte le allieve e 8 le esordienti, con l’arrivo posto come di consueto nelle ultime edizioni di fronte al Municipio su un lungo e largo rettilineo d’arrivo.

Un secondo e un terzo posto per le atlete della Sc Cesano Maderno

Le prime ad aprire la giornata di gare sono state le donne allieve che sin da subito impostano una gara veloce e reattiva con continui scatti e contro scatti che selezionano notevolmente il gruppo che nel giro di qualche tornata si troverà così dimezzato. Ancora un’ottima prova delle ragazze cesanesi che gestiscono la testa della corsa e tentano più volte l’allungo, anche nelle tornate finali con Emma Colombo, ma l’arrivo è destinato anche questa volta ad essere a ranghi compatti. La ruota veloce delle ragazze cesanesi è la brianzola Giulia Costa-Staricco che trova lo spunto per emergere sul traguardo e conquistare per la seconda volta in questa stagione il secondo gradino del podio, arrendendosi solo alla ruota di una perfetta Anna Bonassi (Mazzano).

Rimane fuori dalla top ten una agguerrita Vivienne Cassata seguita dalle compagne Letizia Parini, Emma Colombo e Carlotta Ronchi.

Il tempo di godersi le foto del podio, ed è subito il momento delle ragazze esordienti, otto tornate del medesimo circuito da affrontare. Gruppo che sin da subito si presenta attivo nella testa della corsa, caratterizzata anche qui da molti scatti e contro scatti che ne riducono notevolmente le unità. A due tornate dal termine a causa di un guasto meccanico la cesanese Giulia Lombardi deve abbandonare amaramente la corsa mentre la compagna di squadra Nicole Bracco si ritrova sola nella testa del gruppo.

L’arrivo anche in questo caso si presenta a ranghi compatti e la piemontese in maglia cesanese riesce a conquistare il terzo gradino del podio nella classifica generale e vincendo così quella dedicata alle 2011 per l’ottava volta stagionale.

Un’ottima prova delle ragazze di Guido Roncolato che avranno un’intensa settimana di test e convocazioni regionali.

Le foto

Test e convocazioni regionali per quattro atlete

Sono infatti quattro le atlete selezionate dalla Dottoressa Silvia Epis, responsabile giovanile della Federazione Ciclista Italiana per una prima giornata di test a Montichiari (BS), mercoledi 22 maggio sono state chiamate: Vivienne Cassata, Emma Colombo, Michela e Paola Zucca.

Sempre mercoledì 22 maggio si svolgerà a San Francesco al Campo (TO) la prima prova del Trofeo delle Regioni su pista che vedranno le cesanesi Giulia Lombardi e Giulia Costa-Staricco in gara con la Lombardia, mentre Nicole Bracco e Vittoria Vitillo con il Piemonte.

Le ragazze cesanesi torneranno in gara su strada domenica 26 maggio a San Miniato (PI).