Un weekend ricco di emozioni e di medaglie per gli arcieri besanesi

In un weekend rovente e carico di emozioni gli arcieri besanesi sono stati impegnati in due diverse competizioni.

La prima sabato 2 luglio a Canegrate dove la squadra brianzola ha partecipato alla 36 frecce interregionale: a spiccare nella competizione milanese sono stati Maristella Spinelli che ha conquistato il 2° posto, Federico Bugatti (terzo posto nella categoria JM) e Matteo Villa, terzo posto nella categoria AM. Buona prova anche per Pedoto Pietro e per Casiraghi Matteo.

Domenica la compagnia si è divisa su più fronti: sempre a Canegrate hanno partecipato Dario Catona per la categoria SM, Crippa Marino e Morellini Alessandro per la MM. Mentre a Erba in una 72 frecce

interregionale i bianco rossi hanno fatto un bel bottino di medaglie in varie categorie: 1° posto nei GM per

Patri Samuele (600), 3° posto AM per Villa Matteo (599), 1° posto AF per Agrati Camilla (545), 1° posto JM per Pedoto Pietro (459), 2° posto JM per Bugatti Federico (410), 1° posto JF per Patri Sara (392), 2° posto MF per Muzzupappa Letizia (484) e 2° posto SM Arco Nudo per Durante Enzo (496). Alla competizione hanno preso parte anche Durante Massimo, Riboldi Adelio e Patri Gianluca.

Trofeo Pinocchio

Sempre domenica in una assolata Palmi (RC), c’era un pezzo di Polisportiva Besanese grazie a Bestetti Timoteo Tashi alla finale nazionale del Trofeo Pinocchio – Memorial Odilia Coccato. Qui sono stati oltre 200 gli arcieri dei diversi comitati regionali che si sono sfidati: Timoteo, arrivato 17° su 40 partecipanti della sua categoria, ha potuto gioire della coppa ottenuta come delegazione Regione Lombardia che, con un punteggio di 5.188, somma dei punteggi dei 12 atleti della delegazione, è arrivata al primo posto nazionale giovanile.