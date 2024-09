La settimana che si sta avviando a conclusione è stata molto importante per il ciclismo giovanile e per il Velo Club Sovico.

Una bella soddisfazione per Maria Acuti del Velo Club Sovico

A Noto, in Sicilia, si sono svolti i Campionati Italiani su Pista a cui ha partecipato anche Maria Acuti. La sedicenne mantovana tesserata per il club di Sovico by Vangi Ladies Team, già campionessa italiana nella specialità della cronometro, ha conquistato il tricolore nell’Inseguimento Individuale e, assieme alle coetanee della rappresentativa lombarda, anche la medaglia d’argento nell’inseguimento a squadre.

Risultati di rilievo anche per i Giovanissimi

I successi di Maria Acuti sono stati preceduti in ordine di tempo, dai risultati di rilievo dei Giovanissimi del Velo Club Sovico che domenica 15 settembre hanno conquistato il successo di squadra nel “60° GP Comune” a Figino Serenza dove i ragazzi e le ragazze diretti da Vergani e Costa Staricco si sono distinti con la doppietta in G3 femminile di Asquino e Mello la vittorie in G4 di Rivolta, i podi di Scaccalossi (G1) e Colombo (G6) e i piazzamenti di Veggiato (G2), Redaelli (G3), Razzoli (G4).

Sempre domenica 15 è arrivato anche l’ennesimo piazzamento stagionale per Stefano Brambilla che ha completato gli 84 chilometri del Trofeo La Piccarella corso a Marcallo con Casone in sesta posizione.

Ora testa ai nuovi impegni

Le due formazioni del Velo Club Sovico domenica 22 settembre saranno impegnate a Gorla Maggiore (Varese): per gli Allievi è in programma il Trofeo Loral, gara di 84 km valevole come quarta e ultima prova del Giro della Provincia di Varese. La partenza è prevista dal centro cittadino alle ore 9.00. Alle 14.30, invece, entreranno in scena i Giovanissimi che parteciperanno alla terza edizione del Trofeo Stefano Zanini.