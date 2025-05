Rimadesio di nuovo in campo al PalaFitLine per gara 2 del secondo turno playout contro Fiorenzuola. L'obiettivo era chiaro fin da subito: vincere e riportare la serie in parità. Di fronte, però, una Fiorenzuola forte del risultato maturato poco più di 48 ore fa.

Una boccata d'ossigeno per la Rimadesio che batte Fiorenzuola. Serie in parità

A causa di un po’ di tensione nell’aria e della consapevolezza del peso della partita, le due formazioni iniziano la gara con qualche sbavatura offensiva e con difficoltà nel costruire soluzioni vincenti. Un parziale di 8-0 sblocca l’attacco desiano, mentre gli ospiti, a differenza di quanto successo domenica sera, non tirano con le stesse percentuali dal campo e vedono così il proprio svantaggio aumentare con il trascorrere dei minuti. Arancioblu in vantaggio 26- 10 dopo 10′.

In avvio di seconda frazione la squadra di Desio riesce a mantenere invariato il proprio vantaggio e a condurre così 31-15 a 5′ dall’intervallo lungo. Fiorenzuola risponde con un parziale di 9-0,interrotto solamente dal canestro di Fumagalli dopo oltre 3′ privi di canestri per i blu-arancio. Nel finale di primo tempo Desio non riesce a costruire un nuovo vantaggio in doppia cifra, ma a metà partita conduce comunque il punteggio 37-28.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Desio in vantaggio anche nella terza frazione

Al rientro dagli spogliatoi i Bees tornano a contatto con i brianzoli grazie ad un parziale di 7-0 in risposta ai canestri di Cipolla e Bartninkas in apertura di terzo periodo. L’Aurora però continua a giocare la propria pallacanestro con lucidità, mantiene gli ospiti a distanza di sicurezza e mette 10 lunghezze di divario fra sé e Fiorenzuola a 10′ dal termine (52-42). L’approccio iniziale nell’ultima frazione da parte dei padroni di casa è dei migliori.

Quattro punti consecutivi di Cipolla regalano a Desio il +14 sul 60-46, mentre l’espulsione di Bottioni e i conseguenti tiri liberi realizzati da Torgano e Fumagalli allontano ancor di più gli emiliani nel punteggio e avvicinano l’Aurora alla vittoria. Nel finale i blu-arancio amministrano il proprio vantaggio, vincono 69-53 e rispondono presente dopo la brutta sconfitta rimediata in gara 1.

La Rimadesio conquista il secondo atto della serie, che ora si sposta in Emilia. Venerdì ore 20:30 gara 2 al PalArquato.

(Foto credits: Luca Brioschi)