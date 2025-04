Il quarto appuntamento della stagione ha portato in scena le finali del Campionato Under 13 Maschile nelle formule 3x3 e 6x6, ospitate al Palazzetto del Centro Sportivo Comunale di Limbiate. Una giornata intensa e ricca di emozioni ha visto protagoniste alcune delle giovani promesse del volley territoriale, tra sfide combattute e premiazioni alla presenza delle autorità locali.

Una domenica di grande pallavolo giovanile

Nella formula 3x3, il titolo è andato a Desio Volley Brianza Blu, capace di imporsi con autorità nel proprio percorso. Secondo posto per Zeroquattro Volley Rossa che ha lottato fino all’ultimo, mentre la Pallavolo Gonzaga Giovani ha completato il podio conquistando la medaglia di bronzo. Quarta posizione per l’Istituto De Amicis Volley Vittorio Veneto, protagonista comunque di una prestazione generosa.

Il torneo si è sviluppato attraverso sfide serrate, dove ogni punto è stato determinante. Desio ha dimostrato fin da subito una grande solidità, superando nettamente Zeroquattro per 3-0 (15-14; 15-12; 15-9) e imponendosi con lo stesso risultato anche contro Gonzaga (15-9; 15-14; 15-7). La gara contro Vittorio Veneto è stata invece la più equilibrata per i brianzoli, con Desio che si è imposto solo al terzo set (15-7; 13-15; 15-10), chiudendo comunque il percorso a punteggio pieno.

Zeroquattro, dopo la sconfitta iniziale con Desio, ha saputo reagire battendo sia Vittorio Veneto 2-1 (10-15; 15-12; 15-10) che Gonzaga 2-1(14-15; 15-10; 15-11), assicurandosi così la seconda posizione grazie a una maggiore continuità. Decisiva e combattuta anche la sfida per il terzo posto, vinta da Gonzaga su Vittorio Veneto per 2-1 (15-10; 8-15; 15-9).

Formula 6x6

Per quanto riguarda la formula 6x6, la finale per il titolo ha visto il trionfo dell’Istituto De Amicis Volley Vittorio Veneto, che ha superato Desio Volley Brianza per 3-1 (25-27; 25- 14; 25-19; 25-15), dopo aver perso il primo set ai vantaggi. Nella finale per il terzo posto, Allianz Diavoli Rosa ha avuto la meglio su Pallavolo Gonzaga Bianca con un netto 3-0 (25-15; 25-21; 25-17) conquistando l’ultimo gradino del podio.

Il premio di MVP della giornata è stato assegnato a Federico Maria Rovere (Istituto De Amicis Volley Vittorio Veneto), per la brillante prestazione in finale e il contributo decisivo al successo della sua squadra.

Le premiazioni si sono svolte alla presenza dell’Assessore allo Sport del Comune di Limbiate, Daniela Locastro, e del Vice Presidente della Provincia di Monza Brianza, Claudio Rebosio, che hanno voluto congratularsi con tutte le squadre per l’impegno e la passione dimostrati.

Un'altra giornata di grande pallavolo giovanile, che conferma la vitalità e il valore del movimento territoriale, proiettato con entusiasmo verso i prossimi appuntamenti delle finali stagionali.