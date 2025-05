Una celebrazione speciale sabato 10 maggio per il G.S. Giovani Giussanesi: il Bike Park di Giussano si è trasformato in un punto di riferimento per

il ciclismo giovanile, con un evento che ha celebrato pubblicamente il riconoscimento avvenuto a fine 2024 del G.S. Giovani Giussanesi ASD come Scuola Nazionale di Ciclismo.

Una giornata speciale per il G.S. Giovani Giussanesi

La “FESTA dell’ALBERO” è stata un’occasione speciale per “vivere il verde” in sella alla propria MTB e per condividere un momento importante per la comunità sportiva locale.

La giornata ha preso il via alle ore 9.30 con l’apertura del Bike Park dedicata agli alunni delle scuole di Giussano, per arrivare successivamente a metà mattinata al momento celebrativo dello “svelamento” della targa celebrativa “Scuola Nazionale di Ciclismo Giovani Giussanesi Città di Giussano” e alla posa di alcuni alberi per sottolineare l’importanza della sostenibilità ambientale e il legame tra sport e natura.

La cerimonia, impreziosita dalla benedizione da parte del parroco Don Emanuele arrivato al Bike Park in bicicletta, ha visto la partecipazione dei rappresentanti dell’amministrazione Comunale con in testa il Sindaco Marco Citterio, accompagnato dagli Assessori Citterio e Crippa, il Presidente FCI del Comitato Provinciale di Monza Brianza, Chiara Mariani, e il supporto della BCC di Carate Brianza sempre vicina alla Giussanesi e al territorio.

Il programma si è poi chiuso con un aperitivo offerto ai presenti, un momento di convivialità che suggella una giornata ricca di emozioni, condivisione e senso di appartenenza.

La manifestazione del 10 maggio conclude un ciclo di iniziative iniziato domenica 4 maggio con la partecipazione a “Sport al Parco” e proseguito martedì 6 maggio con “Bicimparo”, un evento educativo organizzato insieme alla Polizia di Stato e alla FCI. Nella stessa giornata, è stata organizzata anche una gara per giovanissimi tesserati FCI, dalla quale è stata selezionata la rappresentativa della Regione Lombardia che parteciperà al meeting nazionale di giugno.