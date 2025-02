Dopo il prestigioso successo contro Legnano, la Rimadesio torna in campo a Piacenza per la delicata sfida con la Bakery, diretta rivale della compagine desiana.

Una partita con il freno a mano tirato: Rimadesio cede a Piacenza

L’Aurora incomincia la partita con il freno a mano tirato, mentre i padroni di casa riescono ad imporre il proprio gioco e a condurre 9-0 dopo 3’. Chiumenti sblocca i bluarancio con due canestri di talento ed esperienza, ma offensivamente la Bakery continua a produrre soluzioni positive e a rimanere oltre i due possessi di vantaggio. Desio non riesce a chiudere l’area e subisce la fisicità dei lunghi piacentini: a fine primo quarto conduce Piacenza 23-16.

Il gioco da tre punti di Naoni apre le danze nella seconda frazione e regala il primo vantaggio in doppia cifra della serata alla formazione biancorossa sul 26-16. Piacenza vola sulle ali del classe 2003, che dalla lunga distanza sigla il nuovo massimo vantaggio piacentino sul +12. Quattro punti consecutivi di Elli mantengono l’Aurora a contatto, ma dall’altra parte si iscrive alla partita anche Perin, che permette alla Bakery di condurre la gara con tranquillità.

All’intervallo lungo è 47-31.

Al rientro dagli spogliatoi Desio piazza un mini parziale di 4-0, tutto firmato Mazzoleni, e prova fin dalle prime battute del secondo tempo a riavvicinarsi a Piacenza, che è costretta a fermare il cronometro. La tripla di Taddeo dopo oltre 4’ minuti di quarto sblocca la Bakery e spezza le gambe ai brianzoli, chiamati nuovamente a ricominciare la propria rimonta. Perez riporta l’Aurora sotto la doppia cifra di svantaggio, Taddeo e Lanzi puniscono ancora dalla lunga distanza e, con tre canestri consecutivi da oltre l’arco dei 6.75m e un parziale di 11-0 sul finire di terzo periodo, Piacenza saldamente in controllo e in vantaggio 61-46 dopo 30 minuti di gioco.

Ad inizio quarta frazione le due formazioni non riescono a trovare più il fondo della retina con regolarità e, dopo 4 minuti da un solo canestro per parte, il divario resta invariato. Desio non riesce più ad impensierire Piacenza, che amministra il proprio vantaggio e vince con merito 71-60. Per l’Aurora una sconfitta pesante, che condanna i desiani al 2-0 negli scontri diretti con la Bakery.

Mercoledì ultimo turno infrasettimanale della stagione contro Omegna, ore 21 al Palazzetto Aldo Moro.

(Foto credits: Luca Brioschi)