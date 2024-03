Seconda prova, questo fine settimana, per il Campionato CSEN di ginnastica artistica Eccellenza di terzo livello presso la Palestra del Parco Aldo Moro di Agrate Brianza.

Un'altra brillante prova per la Robur et Virtus nel Campionato CSEN

Accompagnate come sempre dalle allenatrici Alessia Merlo e Serena Bodini, sono scese in campo gara nove ginnaste pronte a difendere i colori della Robur et Virtus: Greta Galbiati, Alice Volpi e Caterina Fontana (Junior), Olimpia Quadrini, Vittoria Paleari, Arianna Repossi, Chiara Galli e Francesca Cambiaghi (Master).

A raccogliere il miglior risultato è stata ancora Francesca Cambiaghi, prima nella classifica generale delle Master 2 come già era accaduto nel precedente appuntamento di Mortara. Fra le Master 1 invece, nelle classifiche riservate agli attrezzi secondo posto di Vittoria Paleari alla trave e

terzo di Arianna Repossi, per un podio “quasi” tutto Robur al medesimo attrezzo. A completare i piazzamenti sul podio delle ginnaste Robur va segnalata anche la bella prestazione di Olimpia Quadrini, terza al corpo libero sempre fra le Master 1, ma soprattutto la vittoria di Greta Galbiati alla trave nella categoria Junior.

Archiviata la gara di Agrate, la Robur et Virtus è già proiettata verso la prova conclusiva della fase regionale del Campionato CSEN, ultimo appuntamento prima delle finali, in calendario dal 25 Maggio al 2 giugno presso il Palatenda Oasi Villaggio Accademia Acrobatica di Cesenatico.