La piccola Velate è sul tetto d’Italia. Merito della mitica "Us", che nel fine settimana ha conquistato il terzo posto ai Campionati nazionali di calcio targati Csi. Dopo essere arrivati secondi nella fase provinciale di Lecco e il titolo regionale ottenuto a Pavia meno di un mese fa, nel fine settimana a Brescia è arrivato il tanto ambito "Triplete".

"Us Velate", sei nella storia! Il terzo posto ai Nazionali vale oro

Quattro giorni di sfide tra le migliori squadre di ogni regione, da giovedì a domenica, per provare a portarsi a casa coppa e gloria eterna. L’obiettivo grosso è sfuggito in semifinale, ma nulla toglie all’impresa di un gruppo di amici che ha portato Velate sulla "mappa", come dicono quelli bravi, e ha fatto sognare un’intera comunità. Il girone eliminatorio ha visto gli azulgrana liquidare i campioni d’Abruzzo prima di incappare in una sconfitta (di misura) contro i siciliani. Decisiva la sfida di sabato mattina contro i rappresentati della Sardegna che ha sancito il passaggio del turno.

Le finali

In semifinale i velatesi se la sono vista contro il Castenedolo, Emilia Romagna: dopo l’1a0 del primo tempo, ecco il beffardo pareggio nell’unico tiro in porta degli avverarsi che manda la gara ai rigori. Alla lotteria vincono gli emiliani, non senza contestazione, visto che una delle marcature arriva proprio sul fischio "fantasma" dell’arbitro. Polemiche e ruggini, rabbia e delusione, ma non c’è tempo per recriminare perché domenica si torna di nuovo in campo per la finalina di consolazione contro il Cerea Sud, dal Veneto. Il Velate ha voglia di rivalsa e benzina migliore non potrebbe esserci per quello che alla fine, dopo l’1a0 al triplice fischio, si trasforma in un terzo posto che consegna la squadra di mister Federico Sala dritta ai libri di storia.

Traguardo storico

Mai prima d’ora la società guidata dal presidente Flavio Maggiolini era arrivata a tanto. A Velate, da domenica pomeriggio, qualcuno ripensa con amarezza a quello che poteva essere e non è stato, ma sono più quelli che con cori e striscioni appesi alle finestre rendono onore all’impresa dei loro "bagai".