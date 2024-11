Per il quarto anno consecutivo, il V-Team è ai play-off di Serie A2 maschile. I ragazzi capitanati da Duvier Medina e Marco Baio, con il successo per 5-1 contro il Colle degli Dei di Velletri, hanno ottenuto infatti l'accesso al tabellone valevole per la promozione in A1.

V-Team ai play-off di Serie A2 maschile

Nell'ultima giornata del girone 3 al V-Team serviva una vittoria per evitare spiacevoli sorprese e così è stato. Sui campi di casa del Villa Reale Tennis di Monza, la squadra brianzola è passata subito in vantaggio grazie a Pietro Fellin e Gianluca Filoramo. Fellin ha dominato il primo e il terzo parziale contro Giuseppe Tresca, mentre nel secondo ha avuto un passaggio a vuoto nell'ottavo gioco che ha permesso all'avversario di pareggiare momentaneamente i conti. 6-2 3-6 6-1 in due ore di gioco il risultato finale del match. Filoramo ha impiegato qualche minuto in più per avere la meglio su Luca Perica per 6-4 2-6 6-3. Il classe 2006, cresciuto proprio a Villasanta, è stato abile nel primo set a rimontare il portacolori laziale, poi nel secondo ha subito il rientro dell'avversario. Nel parziale decisivo, però, è tornato a comandare gli scambi fino al successo del 2-0. Il terzo singolare è durato appena un minuto, il tempo per Federico Arnaboldi di incamerare un game e poi beneficiare del ritiro per infortunio di Luca Fantini. A siglare il 4-0 decisivo per i play-off ci ha pensato Andrea Borroni che ha dominato 6-2 6-0 Leonardo Ciriaci.

Doppi

Nei doppi, a quel punto ininfluenti, Davide Albertoni e Van Son Didoni hanno sconfitto Luigi Mattia Cruciani e Gabriele Deriu per 6-2 7-5, mentre la coppia Borroni/Filoramo ha lasciato strada a Tresca e Andrea Fantini al super tie-break del terzo set (6-1 3-6 11/9).

“Anche quest'anno siamo ai play-off e per la nostra squadra è un grandissimo traguardo - ha commentato un raggiante Baio -. Per noi competere per la promozione nella massima serie è un risultato di eccellenza, soprattutto perché nel girone siamo arrivati subito dietro a due formazioni che sono costruite proprio per andare in A1. Adesso vedremo quale sarà il nostro avversario domenica prossima, noi non abbiamo nulla da perdere e daremo il massimo per fare ancora strada”.

Prossime sfide

Martedì 19 novembre presso la sede federale della FITP il sorteggio: il V-Team, essendo passato come terzo classificato, dovrà affrontare in trasferta in una sfida secca, domenica 24 novembre (inizio ore 10), una delle 3 seconde classificate degli altri gironi: Tennis Macerata, Ct Bisenzio Prato o Tc Matchball Siracusa. Solo in caso di vittoria, i lombardi disputeranno un incontro con formula di andata e ritorno (match di andata da giocare in casa) per la promozione in Serie A1 contro una delle vincenti dei quattro raggruppamenti. Il sogno della formazione brianzola continua.

Serie A2 maschile 2024, settima giornata - Girone 3

V-Team (Tc Villasanta) b. Colle degli Dei Velletri 5-1

Pietro Orlando Fellin (V) b. Giuseppe Tresca (C) 6-2 3-6 6-1, Gianluca Filoramo (V) b. Luca Perica (C) 6-4 2-6 6-3, Federico Arnaboldi (V) b. Luca Fantini (C) 1-0 rit., Andrea Borroni (V) b. Leonardo Ciriaci (C) 6-2 6-0, Albertoni/Didoni (V) b. Cruciani/Deriu (C) 6-2 7-5, Tresca/Fantini (C) b. Filoramo/Borroni (V) 6-1 3-6 11/9.

Risultati settima giornata Girone 3 – Domenica 17 novembre

V-Team (Tc Villasanta) - Colle degli Dei Velletri 5-1, Ct Lecce Mario Stasi - Match Ball Firenze 1-5, Team Avino (San Giuseppe Vesuviano) - Sporting Club Sassuolo 4-2, Canottieri Casale riposo.

Classifica finale Girone 3

1. Canottieri Casale, 14 punti

2. Match Ball Firenze, 13 punti

3. V-Team (Tennis Club Villasanta), 12 punti

4. Team Avino, 10 punti

5. Colle degli Dei Velletri, 6 punti

6. Ct Lecce Mario Stasi, 4 punti

7. Sporting Club Sassuolo, 1 punto