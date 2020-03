Vaporart Bernareggio, annullata la Final Eight di Coppa

Niente Coppa Italia per la Vaporart Bernareggio.

Manifestazione annullata

La formazione brianzola si era qualificata per la Final Eight della competizione organizzata dalla Lega Nazionale Pallacanestro e riservata a formazioni di serie A2 e serie B. Inizialmente, si sarebbe dovuto giocare a Ravenna nel fine settimana dell’8 marzo, ma la manifestazione è stata una delle prime, a livello nazionale, a fare i conti con l’emergenza Covid-19. Sulle prime, l’appuntamento era stato rinviato a data da destinarsi. Ora, però, la LNP ha ufficializzato ciò che è considerabile un vero annullamento.

Il comunicato

Nella tarda mattinata di lunedì 23 marzo la nota diffusa dai vertici di Lega e inoltrata anche al presidente della Federazione italiana, Gianni Petrucci. Nei punti citati anche quello relativo alla Coppa Italia: “Evento LNP, va considerato annullato per l’edizione 2020”. A forte rischio anche l’eventuale – ma decisamente lontana, vista la situazione – ripresa del campionato. La Lega Nazionale ha infatti considerato di voler “dichiarare interrotto alla data del 30 marzo il campionato di serie B”. Campionato che vedeva, per quel che riguarda il girone B, la Vaporart Bernareggio al comando della classifica.

Stagione chiusa?

A conti fatti, la stagione dei Reds di Bernareggio sembra andare verso la chiusura anticipata. Un vero peccato, sul piano sportivo, visto il cammino di cui erano stati capaci i ragazzi allenati da Marco Cardani fino al stop maturato negli ultimi giorni di febbraio. La LNP guarda anche al futuro, per quel che riguarda le casse della società: “Ci proponiamo di analizzare, congiuntamente con il Coni ed il Governo, tutte le possibili forme di sovvenzione e taglio dei costi da applicare per la prossima stagione”. Per la Vaporart Bernareggio, quindi, è già il momento di voltare pagina, anche se quella attuale resterà incompleta.