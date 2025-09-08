Simone Marconi ha sfiorato la vittoria nel “Premio Francesco Zucchetti Campione Olimpico” che domenica ha impegnato gli Allievi a Cernusco Sul Naviglio.

Velo Club Sovico a un passo dal podio con Simone Marconi

Il portacolori del Pool Cantù-Sovico-GB Team ha concluso la prova di 74 chilometri al secondo posto anticipato soltanto da Matteo Maggioni (Pedale Senaghese). Decisivo per il risultato finale è stato lo sprint a ristretto con cui Marconi e Maggioni si sono contesi il successo dopo aver attaccato negli ultimi chilometri assieme a Giacomo Genghini (Biassono). Tra i protagonisti di anche Ivan Casabona, altro alfiere del Pool Cantù-Sovico-GB Team, che ha concluso la gara al quinto posto dopo essere stato promotore di una lunga fuga.

La competizione è stata infatti caratterizzata dall’azione di un drappello di atleti che, usciti dal gruppo, hanno pedalato di comune accordo per diversi chilometri e da questo gruppo di attaccanti nelle ultime battute di gara ha preso il largo il terzetto che è salito sul podio finale.

Da rimarcare anche che Marconi è stato premiato anche come più combattivo di giornata: l’atleta classe 2010, infatti, inizialmente non faceva parte del gruppo di attaccanti ma dopo un avvio di gara non facile, con tenacia è uscito dal gruppo principale ha rincorso la fuga e poi non ha mai fatto mancare il suo contributo alla azione corale.

A fine giornata i tecnici del Pool Cantù-Sovico-GB Team Ferrari, Alberti e Buttini hanno elogiato la squadra per la buona prestazione corale.

I giovanissimi

Buone notizie e grandi risultati arrivano anche dalla categoria Giovanissimi. Gli atleti diretti da Vergani, Costa e Rigamonti hanno infatti conquistato il successo nella classifica a squadre nella gara disputata ad Offanengo, in provincia di Cremona. Particolarmente brillante la prova di tutti i portacolori del Velo Club Sovico che sono riusciti ad entrare nella top10 delle rispettive categorie.