Velo Club Sovico impegnato nei Campionati Nazionali giovanili e nella gara per conquistare il titolo regionale

Ciclismo

Marco Gregori e Lucas Mirko Maffei rappresenteranno la società lungo i 78 chilometri del percorso tracciato dagli organizzatori del campionato nazionale mentre i Giovanissimi sono attesi nel mantovano

Per il ciclismo questo è il tempo dei Campionati Italiani. Dopo aver applaudito l’impresa del suo ex corridore Filippo Conca, che domenica ha conquistato la maglia tricolore nella rassegna riservata agli élite sul traguardo di Gorizia, il Velo Club Sovico è pronto a vivere le emozioni dei campionati nazionali giovanili che si svolgeranno sulle strade goriziane. Saranno Marco Gregori e Lucas Mirko Maffei a rappresentare il Pool Cantù – Sovico – GB Team lungo i 78 chilometri del percorso tracciato dagli organizzatori.

Anche due ciclisti del Velo Club Sovico ai Campionati Nazionali giovanili

Gregori, piacentino di Caorso, è stato selezionato dal responsabile tecnico del comitato regionale dell’Emilia Romagna in virtù delle tre vittorie (Vigolzone, Mariano Comense e Calcinato) ottenute finora in stagione a cui si aggiungono sette altri piazzamenti in top10.

Maffei, novarese di Pogno, è stato convocato dal comitato regionale piemontese e si presenta all’appuntamento tricolore portando in dote la vittoria ottenuta a Montichiari e il terzo posto conquistato nella Novara/Orta oltre a diversi piazzamenti tra cui il settimo posto conquistato nella cronoscalata disputata a Lurago d’Erba domenica scorsa.

Giovanissimi impegnati nel Mantovano

Anche i Giovanissimi del Velo Club Sovico domenica saranno impegnati in una gara titolata: ad Asola, nel Mantovano, verranno si gareggerà infatti per conquistare il titolo regionale della Lombardia. Gli atleti e le atlete dirette da Vargani, Costa e Rigamonti si presentano alla manifestazione galvanizzati dall’ennesimo successo di squadra ottenuto in questo 2025. Domenica scorsa, infatti, gli atleti gialloblu hanno ottenuto il successo nella classifica finale del Trofeo Saulle Ghisotti disputato ad Agrate Brianza.