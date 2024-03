La stagione ciclistica è alle porte e gli allievi del Velo Club Sovico hanno passato gli scorsi giorni impegnati in un training camp sulle strade di Cecina. I cinque giorni di allenamenti toscani concludono idealmente la preparazione invernale degli atleti guidati dai tecnici Stefano Ferrone e Gabriele Buttini e dal preparatore atletico Matteo Urgu.

Cinque giorni di Training Camp per gli atleti del Velo Club Sovico

Nei mesi scorsi i giovani ciclisti hanno seguito un programma che, dopo la preparazione fisica in palestra, li ha portati a pedalare in sella alle loro biciclette tra sedute col pignone fisso, salite, volate e sfide al cronometro, il tutto con una particolare attenzione al posizionamento in sella.

Non solo tecnica e tattica: come di consueto i dirigenti della storica formazione brianzola, attiva nel ciclismo giovanile dal 1975, hanno organizzato dei momenti per rafforzare lo spirito di squadra e la coesione di un gruppo che quest’anno sarà composto da otto Allievi, quattro lombardi e quattro piemontesi.

Una delle novità più importanti del 2024, infatti, è l’accordo che ha permesso agli atleti cresciuti nella formazione della Young Bikers Team Balmamion di praticare attività con il supporto, la supervisione tecnica e i materiali forniti dal Velo Club Sovico. Sarà solo una differenza cromatica nella divisa griffata RVNG Custom Lab a distinguere gli atleti tesserati in Piemonte da quelli con “licenza” lombarda.

Velo Club Sovico pronto per la stagione ciclistica: debutto domenica 24 marzo

Il debutto in gara per gli Allievi del Velo Club Sovico è previsto per domenica 24 marzo. Stefano Brambilla, Andrea Cantino, Stefano Cantino, Nicholas Ferrone, Pietro Cermenati, Mattia Moretti e Lorenzo Bulanti si schiereranno al via della Varese - Angera, gara di 60 chilometri, che scatterà alle 10.00 per concludersi poco prima di mezzogiorno. Sarà di scena Alla Coppa Cei di Lucca Luca De Mercanti, convocato con la Rappresentativa Regionale del Piemonte alla gara toscana.

La formazione dei Giovanissimi

Mancano poche settimane al debutto in gara anche per i Giovanissimi. I mini-ciclisti allenati da Laura Vergani e Andrea Costa Staricco hanno affrontato la preparazione fisica invernale e ora stanno pedalando con grinta verso la prima gara, in programma il 7 aprile organizzata proprio dal Velo Club Sovico sulle strade di casa. Questa la formazione gialloblu per l’anno 2024: Leonardo Mariani, Filippo Scaccalossi, LeonardoTentori, Matteo Veggiato, Nicolò Redaelli, Jacopo Mariani, Leonardo Mazzeo, Giacomo Razzoli, Guglielmo Rivolta, Diego Sorrentino, Nicolò Pirola, Thomas Pirola, Samuele Colombo.