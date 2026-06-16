La stagione ciclistica della categoria Giovanissimi è entrata nel vivo e gli atleti del Velo Club Sovico continuano ad interpretare nel migliore dei modi i tanti appuntamenti in calendario. I ragazzi e le ragazze dirette da Laura Vergani e dal suo staff ne hanno dato prova sabato concludendo il Meeting Regionale Primi Sprint di Cesano Maderno tra le migliori squadre in graduatoria.

Velo Club Sovico protagonista tra Cesano Maderno e Mariano Comense

Il giorno successivo, a Mariano Comense, i portacolori del “Velo” hanno sfiorato la vittoria di squadra concludendo secondi, dietro alla Costamasnaga e davanti alla Biringhello, il “Trofeo Avis”.

Verso il Meeting Nazionale

La gara di domenica è stata l’ultima manifestazione in programma prima dell’importante appuntamento col Meeting Nazionale: la consueta quattro giorni di ciclismo giovanile si svolgerà a Viareggio dal 18 al 21 giugno e il Velo Club Sovico sarà presente permettendo ai suoi atleti di confrontarsi con coetanei provenienti da tutta Italia.