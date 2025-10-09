Velo Club Sovico, super stagione per i giovanissimi. Domenica l’ultima gara a Marcaria

Si è conclusa sul podio la stagione sportiva dei Giovanissimi del Velo Club Sovico. I ciclisti gialloblu si sono distinti ancora una volta conquistando il trofeo riservato alla terza Società classificata nella gara che la scorsa domenica si è disputata sulle strade comasche di Faloppio.

La manifestazione era valida anche come prova conclusiva della Baby Challenge Lariana e anche in questo caso gli atleti sovicesi sono saliti sul podio: hanno conquistato il secondo posto nella speciale graduatoria stilata considerando i risultati ottenuti dalle squadre nelle gare disputate in provincia di Como e Lecco.

Velo Club Sovico: risultati importanti

Fermati i pedali e scesi dalle biciclette, è tempo di bilanci e Laura Vergani, che con Andrea Costa e Sharon Rigamonti segue gli atleti della categoria Giovanissimi, ha analizzato così l’annata:

«Siamo decisamente soddisfatti della stagione. Dobbiamo fare un plauso ai ragazzi e alle ragazze perché i risultati sono anche migliori di quello che ci saremmo aspettati, ma soprattutto perché tutti hanno dimostrato impegno, miglioramenti e crescita continua e costante. Abbiamo lavorato tanto cercando di gettare le basi per quando passeranno di categoria e puntato molto sull’importanza del gruppo squadra, per questo è stato fondamentale il camp estivo perché ci ha permesso di proporre ai ragazzi attività differenti che hanno inciso tanto sullo spirito di squadra».

Per Gregori quinto posto nonostante un guasto meccanico

Domenica 12 ottobre, con la gara in programma a Marcaria, nel Mantovano, si chiuderà anche la stagione agonistica degli Allievi del Pool Cantù – Sovico – GB Team che arrivano all’ultimo appuntamento stagionale forti del piazzamento conquistato a San Martino della Battaglia da Marco Gregori. L’atleta emiliano si è lanciato nella volata e con forza di volontà ha tagliato il traguardo in quinta posizione nonostante un guasto meccanico.

Quella che volge al termine è stata una annata eccellente per Gregori che, oltre a centrare cinque vittorie e molti piazzamenti personali, è stato protagonista assieme ai compagni di una stagione in cui la società brianzola ha ottenuto risultati di valore su strada e su pista. Risultati e prestazioni che inorgogliscono tutta la dirigenza e i tecnici della formazione Allievi Davide Ferrari, Stefano Alberti e Gabriele Buttini.