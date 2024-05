Sedici partite, sedici vittorie, nemmeno un set perso e la conquista di un posto in Prima Divisione: se il Vicus Volley Team voleva riportare in auge la pallavolo maschile a Vimercate, ha scelto la strada migliore.

Vicus Volley Team imbattibile Vimercate torna in 1ª Divisione

L’intenzione di ridare spessore all’attività maschile è ancora marcatamente forte, nel cuore e nella mente del presidente Sergio Pellegatta e di tutti coloro che, facendo leva su precedenti esperienze a Vimercate e nei dintorni, sta coltivando con passione, entusiasmo ed idee chiare i propositi di riscossa: «Ci sono persone che hanno già contribuito agli anni d’oro della pallavolo vimercatese – afferma il presidente – ma anche giovani che vogliono percorrere la strada con noi. Al di là delle vicende di campionato, stiamo gettando le basi per dare continuità, aprendo all’attività giovanile».

Nel frattempo il Vicus Volley Team, come detto, ha “suonato” una marcia trionfale, dominando la stagione in lungo e in largo alla guida di coach Simone Comi, già visto sulle panchine di Oreno, Concorezzo, Carnate e Villasanta: «Per ora – dice con orgoglio - non abbiamo perso nemmeno un set. La rosa è composta da giocatori della zona con trascorsi di rilievo e da altri ragazzi più giovani sempre della zona».

I protagonisti

Conosciamoli, quindi, i protagonisti di una cavalcata che è già vincente seppur manchino due giornate alla fine della stagione. Riportiamo qui di seguito nome, cognome, età, ruolo, categoria massima frequentata e città d residenza: Stefano Castoldi, 43, jolly, Serie D, Pregnana Milanese, Claudio Ciliberti, 32, schiacciatore, Serie D, Seregno, Riccardo Corsiglia, 24, schiacciatote, 1ª Divisione, Arcore, Mirko Corsini, 33, palleggiatore, Serie C, Sulbiate, Alessa19ndro De Maria (capitano), 42, centrale, Serie B, Concorezzo, Alessandro Lazzaroni, 23, opposto, Serie D, Agrate, Alessandro Limonta, 42, opposto, Serie C, Vimercate, Daniele Marchesi, 24, jolly, Burago, Giovanni Nava, 39, centrale, Serie C, Concorezzo, Nikola Nisic, 45, palleggiatore, Serie C, Sulbiate, Giovanni Novielli, 36, centrale, Serie C, Vimercate, Ivan Nussi, 41, libero, Serie B, Vimercate, Davide Pozzi, 26, schiacciatore, Concorezzo, Andrea Tucci, 50, schiacciatore, Serie C, Monza, Nicola Villa, 29, centrale, Milano, Riccardo Vona, 27, schiacciatore, 2ª Divisione, Cavenago, Marco Zannini, 27, libero, 2ª Divisione, Cavenago.