Vis Nova Giussano, passo falso con il Calvina

Sconfitta dolorosa per la Vis Nova Giussano nel turno pre-pasquale del campionato di serie D: al “Borgonovo” passa la DesenzanoCalvina.

La partita

La Vis Nova Giussano subisce in avvio la rete del vantaggio degli ospiti, firmata da Turlini. Al riposo di metà gara la DesenzanoCalvina è ancora in vantaggio, ma in avvio di ripresa Maguette Fall trova il modo di mettere a segno il gol dell’1-1. A metà frazione, però, arriva il nuovo – e definitivo – vantaggio dei bresciani, messo a segno da Giorgio Recino, vecchia volpe delle aree di rigore di tutta la Lombardia. Così, la squadra di Agostino Mastrolonardo non riesce a dare continuità al successo ottenuto domenica sul campo del Real Calepina (decisa da una rete del sopracitato Fall).

Occasione non sfruttata

La lotta nelle posizioni medio-basse della classifica è accesissima e fare punti in questa partita avrebbe dato alla Vis Nova Giussano nuovo slancio nella corsa alla salvezza diretta, anche in virtù dei risultati degli altri campi. Così, invece, i brianzoli restano nel bel mezzo del calderone-playout, anche se non c’è ancora alcunché di definito (a parte, forse, la posizione della Tritium, ora ultima da sola e decisamente staccata).

Vis Nova, la situazione

La classifica nel girone B della serie D: Seregno 48, Casatese 46, Crema 42, Fanfulla 40, NibionnOggiono 38, Franciacorta e Desenzano Calvina 36, CiseranoBergamo 34, Brusaporto 33, Breno 31, Sona e Real Calepina 29, Ponte san Pietro e Vis Nova Giussano 28, Villa d’Almè 24, Scanzorosciate e Caravaggio 23, Tritium 20. Il campionato di serie D si ferma ora per una decina di giorni: si riprenderà domenica 11 aprile, con i giussanesi attesi dalla fondamentale sfida sul campo del Villa d’Almè.