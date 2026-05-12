Vitale sale sul podio, Patruno termina nono

Pool Cantù – Sovico – GB Team ancora là davanti, ancora sul podio nella gara svoltasi a Mariano Comense.

La gara

Gli Allievi della formazione brianzola continuano ad essere protagonisti dei vari appuntamenti agonistici a cui partecipano: è successo anche domenica 10 maggio a Mariano Comense in occasione del Memorial Giampiero Mauri. Luca Vitale ha concluso i 57 chilometri di gara al secondo posto, battuto solo da Andrea Segato della Bustese Olonia.

Decisiva ai fini del risultato la fuga promossa da Vitale con altri cinque concorrenti capaci di presentarsi sul traguardo con 50” di vantaggio nei confronti del gruppo inseguitore. A completare la bella prestazione complessiva dei ragazzi diretti da Ferrari, Alberti e Buttini è arrivato anche il piazzamento di Emanuele Patruno che, lanciandosi nello sprint del plotone, si è classificato nono.

ORDINE D’ARRIVO ALLIEVI MARIANO COMENSE

1 SEGATO Andrea UC Bustese Olonia

2 VITALE Luca Pool Cantù Sovico GB Team

3 FERRO Luca UC Bustese Olonia

4 OSTINELLI Mattia GS Alzate Brianza System Cars

5 DE VECCHI Lorenzo UC Bustese Olonia

6 ROCCA Andrea Giovani Giussanesi

7 GASHI Arbi UC Bustese Olonia 50”

8 IMBROGNO Nicolò Pedale Brembillese

9 PATRUNO Emanuele Matteo Pool Cantù Sovico GB Team

10 TOGNI Cristiano Pedale Brembillese