Vittoria casalinga per Brianza Casa Basket contro Montecatini

Brianza Casa Basket torna alla vittoria: battuta la Gema Montecatini (quarta in classifica con 26 punti) nel match valevole per la 22esima giornata di Campionato Serie B Nazionale LNP.

Avvio di partita complicato per i ragazzi di coach Lombardi che, grazie ad un parziale ospite di 11-0, in pochi minuti si ritrovano già in doppia

cifra di svantaggio (7-17); Brianza prova a rispondere ma dopo 10 minuti é la Gema a condurre: 10-22 il punteggio.

Dopo il primo mini-riposo la Lissone Interni piazza un parziale di 4-0 tutto firmato Nonkovic, autore di 11 punti nei primi 20 minuti, che costringe la panchina ospite a fermare subito la partita; i toscani escono però meglio dal minuto di sospensione e, grazie ad un altro parziale, toccano il +16 sul 17-33, al quale i brianzoli rispondono con la stessa moneta, riuscendo così a tornare a contatto. Nel finale di primo tempo l’intensità si alza ulteriormente: Montecatini tiene a distanza Brianza Casa Basket e con il tap-in di Mazzantini sullo scadere del quarto va all’intervallo lungo con tre possessi pieni di vantaggio: 36-45 recita il tabellone.

La rimonta dei brianzoli

Al rientro dagli spogliatoi la Lissone Interni ha un’altra faccia, torna subito in partita con 6 punti in fila di Fabiani e la tripla di Lanzi, che impattano il risultato sul 50-50 e costringono la compagine toscana al timeout. I padroni di casa mettono la testa avanti con un altro canestro dalla lunga distanza, questa volta di Ceparano, ma all’ultimo mini-riposo é ancora la Gema a condurre nel punteggio: 56-64.

L’ultima frazione sembra indirizzare la partita in favore degli ospiti, che grazie all’ennesimo parziale della serata tornano avanti in doppia cifra. La tripla di Loro dopo il timeout chiamato dalla panchina di casa permette a Brianza di rimanere mentalmente dentro il match e possesso dopo possesso completa la rimonta, trovando la parità sul 78 pari. Nel finale la Gema spreca qualche occasione, perde quattro giocatori per falli, l’inerzia cambia, la Lissone Interni ne approfitta e chiude i conti con i liberi di Fabiani, miglior realizzatore della partita con 17 punti, portando a casa due punti molto importanti in ottica classifica: 87-86 il punteggio finale dal PalaFacchetti.

(photo credit: sergio_crippa.sports)