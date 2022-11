Vittoria in casa per il Real Meda contro FiammaMonza

Unidicesima giornata di Serie C ieri, domenica 20 novembre: allo stadio “Città di Meda” è andato in scena con il derby tra Real Meda e FiammaMonza.

Real Meda- FiammaMonza, il primo tempo

Le ospiti danno il via alla gara. Real Meda subito all’attacco, ci prova Sironi dopo un calcio d’angolo, ma

Messori para. Dopo due minuti dall’inizio della gara Toth manda Ferrario, che dopo essersi liberata si

invola verso la porta e mette a segno il gol che apre le marcature. All’11 Sironi crossa in area per Toth, ma il tiro viene parato da Messori. Due minuti più tardi ci prova ancora la numero 20, ma il portiere avversario manda in calcio d’angolo. Occasionissima per il Real Meda al 17’ con Ferrario, servita da Roma, che tenta di depositare la palla in rete ma il tiro è debole e respinge Baratti. Un minuto dopo Carabetta batte una punizione su cui ci arriva Sironi che mette a segno la rete del raddoppio.

Le Black Panthers non si fermano

Le Black Panthers non sono intenzionate a fermarsi e al 23’ Ferrario vede l’imbucata per Toth che

non sbaglia a tu per tu con il portiere. Al 31’ arriva il poker per le padrone di casa: Sironi, dopo aver recuperato palla, serve Toth che crossa al centro per Ferrario che mette a segno la sua doppietta personale. Al 34’ Molteni ci prova da fuori area, ma il pallone esce di poco a lato. Roventi prova

subito dopo servita da Ferrario, ma Messori si allunga e manda in calcio d’angolo. Il Real Meda riparte dopo aver recuperato palla, dopo una rete di passaggi il pallone finisce tra le gambe di Toth. La

numero 20 serve Ferrario, che crossa al centro dove Ragone spizza di testa per Toth che la mette in rete. Il primo tempo si chiude sul punteggio di 5-0.

Secondo tempo

Prima della ripresa il FiammaMonza opta per un cambio esce Ienna al suo posto entra Tasca. Il Real Meda mette in difficoltà la difesa avversaria creando numerose occasioni da gol. All’56’ Roventi serve

Roma, che ci prova, ma il tiro super la traversa. Dopo tre minuti doppio cambio per il Real Meda escono

Ragone e Sironi ed entrano Mariani e Podda. Cambio anche per il Fiammamonza esce Baratti per Guidi. Ferrario al 61’ prova a crossare in area, ma non ci arrivano Toth e Podda. Dopo due minuti altro cambio per il Real Meda Contini entra al posto di Toth. Al 65’ cambio tra le fila del FiammaMonza Gritti subentra per Canobbio.

Doppia occasione al 71’ prima con Podda per due volte e poi con Contini, ma il pallone esce. Cinque minuti dopo Ferrario serve Roventi che mette a segno la rete del definitivo 6-0. È proprio Ferrario ad

abbandonare il campo, al suo posto entra Antoniazzi.

La partita finisce 6-0

All’83 Mariani è costretta ad abbandonare il campo a seguito di un infortunio, al suo posto entra

Campisi. All’87’ Antoniazzi, dopo un buon recupero palla, si invola verso la porta e tenta il tiro, ma Messori manda in angolo. Dopo due minuti, Roventi calcia di sinistro dopo un calcio d’angolo, ma il pallone esce di poco. Al 45’ Campisi crossa in area, ma Antoniazzi manca l’impatto di testa.

Si conclude così, sul ponteggio di 6-0, la partita tra Real Meda e Fiammamonza.