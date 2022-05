Rimonta in finale

In un match all’ultimo fiato, dopo essere stata sotto di due set, è riuscita a rimontare e superare la concorrenza del Vero Volley.

E' la formazione Volley Brianza Est ad aggiudicarsi il titolo Under 19 Femminile 2021/2022. Lo ha comunicato il Comitato Territoriale FIPAV Milano Monza Lecco.

Volley Brianza Est si aggiudica il titolo Under 19

La finale 3°/4° posto è stata disputata martedì 17 maggio a Busnago dove, i padroni di casa di Dolcos Volley Busnago si sono imposti sugli avversari di Progetto Volley Orago Uyba in poco più di un’ora di gioco, con il punteggio di 3-0 (25-18; 25-23; 25-19) aggiudicandosi così il gradino più basso del podio.

Le Formazioni a contendersi il titolo, e che hanno dato spettacolo sul campo di Monza nella serata di giovedì 19 maggio sono state Vero Volley e Volley Brianza Est.

Ad aggiudicarsi il Titolo Femminile Under 19 21/22 è stata la formazione di Volley Brianza Est che, in un match all’ultimo fiato, dopo essere stata sotto di due set, è riuscita a rimontare e superare la concorrenza del sestetto messo in campo da Vero Volley con il punteggio di 3-2(19-25; 18-25; 26-24; 25-13; 15-5).

Tutte le quattro squadre che hanno disputato la fase finale, insieme a New Volley Adda e Pol. Coop Novate Volley, hanno ora accesso alla fase regionale della competizione.