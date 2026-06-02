Volley Brianza Meda conquista la Coppa Under 16

La New Volley Brianza Meda completa una stagione da incorniciare conquistando la Coppa Under 16 Femminile del Comitato Territoriale FIPAV Milano Monza Lecco.

Una stagione da incorniciare

Dopo la recente promozione in Prima Divisione, il gruppo guidato da coach Filippo Nastasi aggiunge un altro prestigioso traguardo al proprio percorso, superando in finale Billa Volley Milano Blu al termine di una sfida intensa e ricca di emozioni disputata presso l’I.I.S. V.F. Pareto di Milano.

Una partita tutt’altro che semplice. Dopo aver ceduto i primi due set per 18-25 e 23-25, la squadra brianzola ha saputo reagire con carattere e lucidità, riaprendo la gara con il combattutissimo 29-27 del terzo set. Da quel momento la New Volley Brianza ha progressivamente preso fiducia, imponendosi 25-23 nel quarto parziale e dominando il tie-break decisivo per 15-7.

Una rimonta che racconta perfettamente l’identità di un gruppo composto da atlete nate nel 2011 e 2012, protagonista di una stagione eccezionale e capace di confrontarsi con successo contro squadre spesso composte da ragazze più grandi per età ed esperienza.

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I commenti

Il presidente Moreno Peluso ha espresso tutta la soddisfazione della società per il risultato raggiunto:

“Questa vittoria rappresenta un’altra grandissima soddisfazione per tutta la New Volley Brianza. È arrivata al termine di una partita che si era messa subito in salita e il cui esito era tutt’altro che scontato. Le ragazze hanno dimostrato carattere, maturità e una straordinaria capacità di reagire alle difficoltà. Dopo la promozione in Prima Divisione, conquistare anche la Coppa Under 16 conferma il valore del progetto che la società sta portando avanti da anni. Siamo orgogliosi delle nostre atlete, dello staff e di tutte le persone che ogni giorno contribuiscono alla crescita di questo gruppo.”

Determinante ancora una volta il lavoro di coach Filippo Nastasi, che ha saputo leggere e gestire una gara particolarmente complessa.

“All’inizio è stata una partita difficile da calibrare. Le avversarie ci hanno messo subito sotto pressione e non siamo riusciti a trovare il nostro ritmo. Dal terzo set in avanti le ragazze sono state bravissime a ricostruire il gioco, a rimettere ordine e a ritrovare le nostre certezze, nonostante il continuo pressing avversario. Hanno dimostrato grande lucidità, qualità tecniche e una notevole forza mentale.”

In una serata resa ancora più impegnativa dalle elevate temperature all’interno dell’impianto, lo staff tecnico ha saputo gestire nel migliore dei modi tempi, rotazioni, ruoli e fatica delle atlete, mantenendo la squadra compatta e competitiva fino all’ultimo punto della finale.

Il coronamento di una stagione

La vittoria della Coppa Under 16 rappresenta il coronamento di un’annata straordinaria per la New Volley Brianza Meda. Una stagione che ha visto il gruppo conquistare la promozione in Prima Divisione con numeri eccezionali – 20 vittorie su 21 partite disputate e soltanto 4 set persi nell’intero campionato – confermando la crescita tecnica, atletica e umana di tutto il collettivo.

Un risultato che assume ancora più valore perché inserito all’interno di un progetto sportivo avviato dalla società negli ultimi anni, con l’obiettivo di accompagnare la crescita delle proprie atlete e costruire nel tempo una presenza stabile in categorie sempre più competitive.

La società desidera condividere questo successo con le famiglie, i dirigenti, i volontari, gli sponsor e tutti coloro che sostengono quotidianamente il progetto New Volley Brianza, dedicando inoltre un pensiero speciale ai due Giuseppe che hanno accompagnato simbolicamente il cammino di questa squadra.

La Coppa Under 16 e la promozione in Prima Divisione non rappresentano un punto di arrivo, ma una tappa importante di un percorso che guarda al futuro. Per la New Volley Brianza Meda, la vittoria più grande resta la crescita delle proprie atlete, dentro e fuori dal campo.