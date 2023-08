Volteggio sul cavallo: Giorgia e Greta sono campionesse mondiali

Il traguardo raggiunto da Giorgia Varisco, 17 anni, di Vimercate, e Greta Gemignani, 15 anni, di Villasanta, entra di diritto nella storia dell’equitazione italiana. Mai nessun italiano, infatti, prima di loro due era riuscito a conquistare la medaglia d’oro in un Campionato del Mondo di volteggio sul cavallo.

Volteggio sul cavallo: storico risultato per due juniores

Le due Juniores in forza al Club Ippico di Monza, vestite di azzurro Italia, hanno superato ogni più rosea previsione nella prova di «Pas de Deux» disputata a Flyinge in Svezia. Guidate alla longia da Laura Carnabuci e in sella a Rosenstolz 99, Giorgia Varisco e Greta Gemignani hanno lasciato a bocca aperta il pubblico presente e convinto la giuria che ha premiato le loro spettacolari ed eleganti evoluzioni con un punteggio straordinario: 8,677. Il risultato fa benissimo capire quanto sia stata «pazzesca» l’esibizione delle due ragazze brianzole. Basti pensare che le austriache Kock e Dick, seconde classificate, hanno chiuso con 7,714: distanza siderale quindi, che certifica la straordinaria prestazione delle italiane.

Un risultato frutto di impegno e preparazione