Week end ricco per le ragazze dell’Sc Cesano Maderno

Weekend intenso per le ragazze del team femminile di patron Giuseppe Fontana che hanno preso parte a diverse competizioni

Weekend intenso per le ragazze del team femminile di patron Giuseppe Fontana che hanno preso parte alle competizioni del fine settimana di Pasqua

Le gare

Sabato 4 aprile prima prova stagionale per la giovanissima Marissa Bracco che nel tradizionale appuntamento di Pasqualando a Ponte a Egola (provincia di Pisa) ha esordito nella categoria G6 e in maglia cesanese. Marissa con grande grinta ha concluso la gara nel gruppo principale conquistando il terzo gradino del podio tra le bambine.

A Pasquetta invece è stato il turno delle compagne più grandi che hanno preso parte al tradizionale appuntamento di San Mauro Pascoli (in provincia di Forlì-Cesena).

Per le donne esordienti al via un centinaio di atlete da tutta Italia tra cui le portacolori cesanesi al completo. Percorso di 4 km circa da ripetere più volte a seconda della categoria, con le esordienti che procedono compatte per la prima parte di gara e che vedono poi evadere una ragazza marchigiana che affronta in solitaria le ultime tornate del circuito. Il gruppo si prepara così per la volata finale che vede la miglior cesanese essere Selene Sforzini che conquista il decimo posto tra le primo anno.

Gara analoga per le compagne più grandi, il gruppo procede regolare nelle tornate iniziali con qualche timido tentativo di allungo. A metà gara un errore di uno spettatore causa una caduta di parte del gruppo coinvolgendo anche la cesanina Nicole Bracco che deve tentare la rimonta della testa.

Anche in questo caso l’arrivo è una volata a ranghi compatti con le cesanine che riescono a conquistare l’ottavo posto con Giulia Lombardi. Da segnalare anche il secondo posto al traguardo volante di Irene Pancheri.

Le ragazze di Guido Roncolato torneranno di nuovo in scena sabato 11 aprile alla cronometro di Valmadrera (Lecco) e domenica 12 aprile a Cerreto Guidi (Firenze); mentre la giovanissima Bracco correrà domenica a Airasca (Torino).