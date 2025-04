Un weekend all'insegna dell'emozione e della competizione ha visto la societa Robur et Virtus di Villasanta protagonista in diversi campionati. Tra questi, il Campionato Acrobat ha rappresentato una grande sfida per le dieci squadre schierate in gara, tutte capaci di conquistare la qualificazione alla fase nazionale.

Weekend all'insegna dell'emozione e della competizione per la Robur et Virtus

Nella categoria Allieve A del 2º Livello, la squadra composta da Ambu Aurora, Bonazza Matilde, Lippolis Nicole, Nobili Camilla, Palumbo Desy Chantal ha dominato la competizione, salendo sul gradino più alto del podio. Un ottimo risultato anche per la squadra B, formata da Mya Rodriguez Tasso, Marta Magni, Alice Maggioni E Giada Della Siega, che ha conquistato il terzo posto. Non meno impegnativa è stata la gara per la categoria Allieve B, dove la squadra A, con Viola Giltri, Giulia Ercolano, Sofia Ercole e Lucia Redaelli, ha chiuso in sesta posizione, mentre la squadra B, composta da Emma Brioschi, Elena Origgi, Noemi Magni E Gaia Gasbarro, si è piazzata al nono posto. Tra le Junior A, Marta Mattiazzo, Giulia Maggioni, Rebecca Ricciardi, Arianna Sironi e Lorella Mandelli hanno dimostrato grande talento e determinazione, vincendo la gara, mentre tra le JB/Senior, Vittoria Arenella, Sara Della Torre, Giorgia Sironi E Alessia Fumagalli hanno ottenuto un rispettabile sesto posto.

Passando al 3º Livello, la competizione è stata altrettanto intensa. La squadra delle Allieve A, composta da Rebecca Lovato, Ludovica Bianco, Giada Sanvito, Michelle Tosello e Alessia Di Pilato (in prestito dalla società Edes), ha trionfato nella propria categoria. Le Allieve B, con Lisa Maini, Camilla Cereda e le ginnaste dell'Edes Deianira Lazzati e Angelica Ciaramitaro, hanno lottato con grinta fino a ottenere un quarto posto. Nella categoria Junior A, Alice Volpi, Caterina Fontana e Greta Galbiati si sono distinte chiudendo anch'esse in quarta posizione, mentre nella categoria JB/Senior il successo è stato completo con la vittoria della squadra formata da Chiara Bragalini, Vittoria Paleari, Sofia Cambiaghi e Chiara Galli.

2ª Prova CSEN Cup Individuale - 30 Marzo 2025 - Incirano

La giornata di domenica ha visto le atlete Villasantesi impegnate nella seconda prova della CSEN Cup Individuale, un appuntamento fondamentale che ha confermato il livello di preparazione e la determinazione delle squadre in gara

Tra le Junior A, Arianna Vitiello ha brillato in una competizione serrata, conquistando un meritatissimo secondo posto su 110 ginnaste. Ottime anche le prove di Matilde Pretagostini e Ilaria Camporeale, che hanno saputo gestire la tensione e portare a termine la gara con eleganza e sicurezza. Nella categoria Junior B, Arianna Pellino ha replicato il successo della compagna, guadagnandosi anch'essa il secondo posto, seguita da Alyson Neill, nona in classifica, e da Klea

Prendi, che a causa di un errore alla trave ha chiuso al sedicesimo posto su oltre 50 partecipanti.

Le Senior non sono state da meno: Emma Borali e Federica Casiraghi, nonostante qualche piccola imprecisione, hanno saputo ottenere ottimi piazzamenti, concludendo rispettivamente quinte e undicesime. Un confronto particolarmente acceso ha riguardato la categoria Allieve B, dove le atlete Elisa Piazza, Michelle Benenati, Giulia Frattini, Martina Brambilla, Alessia Penati, Martina Barbaresi, Virginia Brambilla e Clara Gallizia hanno gareggiato con 178 ginnaste, affrontando la competizione con grande impegno. Da segnalare il brillante risultato di Martina Barbaresi, che ha concluso in undicesima posizione.

FGI - Campionato Individuale Gold A1 - 30 Marzo 2025 - Arcore

Un'emozione speciale ha accompagnato la gara di Michelle Tosello, che domenica ha fatto il suo esordio nel circuito Gold, segnando un ritorno della società in questa prestigiosa competizione.

L'adrenalina e la tensione hanno caratterizzato la sua prestazione: chiuso il primo turno in prima posizione, la sfida si è fatta sempre più intensa e, dopo il secondo turno, è scivolata al decimo posto, chiudendo la competizione in 27° posizione. Un debutto comunque significativo, che rappresenta un punto di partenza per nuove sfide e traguardi futuri.

