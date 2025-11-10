Weekend da incorniciare per la ginnastica artistica della Casati Arcore

Lungo fine settimana di emozioni e risultati eccellenti per la sezione di agonismo femminile della Casati Arcore, impegnata nella gara di Campionato Gold – Zona Tecnica 2, andata in scena a Mortara. Delle cinque squadre schierate in pedana, due sono salite sul podio, confermando l’ottimo livello tecnico raggiunto dal gruppo.

La squadra Gold 1, composta da Beatrice Boracchi, Vittoria Ronchi, Anna Tognali e Melissa Crivalli, ha conquistato un brillante terzo posto con un punteggio complessivo di 207.900, grazie a esercizi precisi e curati su tutti gli attrezzi: trave, parallele, corpo libero e volteggio.

Sfoglia la gallery

GUARDA LA GALLERY (4 foto) ← →

Soddisfazioni per la squadra Gold 2

Grande soddisfazione anche per la squadra Gold 2, che con grinta e determinazione è riuscita a salire sul podio con 220.075 punti. Solo una settimana fa Marisol Petruzzetto, Bianca Crippa, Marta Aquinto, Emma Porrinetti e Martina Santochirico avevano chiuso al quarto posto, ma questa volta la concentrazione e la voglia di migliorarsi hanno fatto la differenza.

Buona prova anche per la squadra 2 di Gold 3A, formata da Margherita Manzoni, Sveva Lissoni, Erin Ripamonti e Viola Rizzardi, che ha sfiorato il podio (quarte classificate) con un totale di 193.875 punti. In gara anche la squadra 1, composta da Amelia Campana, Viola Frigerio, Martina Grego e Ryhana El Aamri, che ha chiuso al 18° posto con 174.025 punti, mostrando ordine e determinazione in tutti gli esercizi.

La squadra Gold 3b

Nel livello Gold 3B sono invece tornate in pedana (dopo uno stop nella precedente prova per via di alcuni infortuni) Micaela Aquino, Alessia Bueti, Irene Richichi e Giorgia Manicone, che hanno chiuso in 27ª posizione con 183.975 punti, offrendo comunque una prestazione solida e di crescita. A fine gara, le allenatrici Sara Varisco, Irene Maffezzoli, Giulia Leone, Giulia Riva, Giorgia Leone e Valeria Perego hanno espresso tutta la loro soddisfazione con applausi foto di rito e tanti sorrisi.