Weekend di gare a Bollate per gli arcieri della Polisportiva Besanese

Sabato 1 luglio gli atleti hanno preso parte al “25° - 70/60 Mt. + 14° - 50 Mt. Round Città di Bollate” conquistando il podio completo con le GF biancorosse: Mariani Lisa (628), Spinelli Maristella (566) e Confalonieri Ginevra (539) e guadagnando anche il primo posto di squadra per la loro categoria (1733).

Primo posto di squadra anche per i RM Arosio, Zappa e Patri (1460) e secondo posto AF per Agrati Camilla (532).

Domenica 2 luglio invece, alla “26° - 70/60 Mt. + 15° - 50 Mt. Round Città di Bollate”, il podio completo se lo sono aggiudicate le AF della Besanese: Ormenese Greta (536), Sala Sabrina (498) e Pedoto Chiara (490), anche prime di squadra della loro categoria.

Secondo e terzo posto JM per Brotto Andrea (594) e Villa Matteo (555) e con Pedoto Pietro vanno al primo posto di squadra della loro categoria (1609).

Terzo posto MF per Corti Maria Carla (544) che con Redaelli e Muzzupappa guadagna anche il primo posto di squadra. Infine, secondo posto di squadra MM per Riboldi, Durante e Mandelli (1580).

La festa a Vergo Zoccorino

Nel pomeriggio della domenica, alcuni arcieri della Besanese hanno animato la festa per il centenario della chiesa parrocchiale di Vergo Zoccorino: tra discese dalla torre campanaria e tornei di calcio, gli arcieri biancorossi hanno fatto provare l’ebrezza di scoccare alcune frecce a grandi e piccini, in una riproduzione realistica di un campo di tiro da gara a tutti gli effetti, in attesa dell’open day che si terrà a settembre dopo il quale partirà il corso base di tiro con l’arco.