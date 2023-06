Fine settimana di gara a Gussago per tutte le categorie degli arcieri della Polisportiva di Besana in Brianza.

Weekend di gare a Gussago per gli arcieri di Besana: tutti i risultati

Il sabato, al “Campionato regionale Giovanile Olimpico” la sempre più luminosa Agrati Camilla porta a casa il titolo di

Campionessa Regionale con il primo posto individuale AF con 627 punti (migliorando nuovamente il suo record personale); insieme a Pedoto e Ormenese si laureano Campionesse Regionali di squadra AF (con 1708 punti) e nel pomeriggio Camilla vince anche la medaglia d’argento agli Assoluti AF.

Nella stessa giornata ci sono anche altri due buoni risultati: secondo posto di squadra GF per Mariani, Spinelli, Bellani

con 1765 punti e terzo posto di squadra RM per Arosio, Patri, Zappa con 1594 punti. Grande soddisfazione personale per otto degli arcieri partecipanti che hanno migliorato il loro record personale, merito della loro determinazione e degli allenatori: Alessandro Arosio (576), Zappa Davide (479), Sinigaglia Simone (655), Casiraghi Matteo (541), Spinelli Maristella (589), Mariani Lisa (607), Confalonieri Ginevra (569), Bellani Ludovica (569).

Campionato Regionale Targa Arco Olimpico

Domenica al “Campionato Regionale Targa Arco Olimpico”, altri risultati per gli arcieri adulti: il titolo di Campione Regionale JM va a Villa Matteo grazie al primo posto individuale (con 563 punti); Villa, con Brotto e Sinigaglia si laureano Campioni Regionali di squadra JM (con 1654 punti).

Secondo posto individuale MF per Corti Maria Carla (con 547 punti) che con Redaelli e Muzzupappa diventano Campionesse Regionali MF (con 1359 punti).

Bronzo per Villa e Corti

Nel pomeriggio, sotto una pioggia battente, Corti Maria Carla e Villa Matteo hanno vinto la medaglia di bronzo negli assoluti Mixed Team, arrivando dietro solamente alle squadre degli olimpionici Frangilli Michele (arrivato al primo posto Mixed Team con Rota Gaia) e Nespoli Mauro (arrivato al secondo posto Mixed Team con Donato Denise): un bronzo che ha il peso di una bella soddisfazione per Corti e Villa ma anche per tutto il team della Polisportiva Besanese.

Le foto del weekend di gare