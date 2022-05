Weekend di gare per la pallavolo brianzola: tutti i risultati

Finali femminili e maschili

Ieri, domenica 8 maggio, le due finali di categoria Under 14 Femminile e Under 15 Maschile.

Un weekend intenso per il Comitato Territoriale FIPAV Milano Monza Lecco che ieri, domenica 8 maggio, ha assistito alle due finali di categoria di Under 14 Femminile e Under 15 Maschile.

Bresso e Vighignolo hanno fatto da cornice alle finali Femminili ospitando rispettivamente la finale 3°/4° posto e la finalissima.

La medaglia di bronzo è stata conquistata in 92 minuti dalla formazione di Dolcos Volley Busnago che, con il punteggio di 3-1 (23-25; 25-22; 25-7; 25-13) ha prevalso sugli avversari di Stilecasa PfBresso.

La finalissima è stata vinta in oltre due ore di gioco dal sestetto di Bracco Pro Patria Milano che è riuscita ad aggiudicarsi il titolo di Campioni Under 14 Femminile 21/22, con il punteggio di 3-2 (25-20; 19-25; 25-18; 16-25; 16-14), battendo gli sfidanti e detentori del titolo (lo scorso anno Under 15) di Visette Imoco Volley Center.

Le quattro squadre finaliste, con l’aggiunta della quinta classificata, A.S.D. Pallavolo Gonzaga Giovani, sono ammesse alla fase regionale del torneo continuando così la loro stagione.

Finali maschili

Le finali maschili si sono svolte nei comuni di Segrate e Milano, ed hanno visto contendersi il titolo le formazioni di Diavoli Powervolley e Gonzaga Milano, mentre la sfida per il terzo posto ha visto affrontarsi Pallavolo Milano Vittorio Veneto e Vero Volley Humangest.

Ad aggiudicarsi la finalissima, conquistando il titolo di Campioni Under 15 Maschile 21/22, sono stati i Diavoli Powervolley che, in poco più di un’ora di partita molto combattuta, sono riusciti a difendere il titolo, superando la concorrenza della formazione di Gonzaga Milano per 3-0 (25-23; 25-24; 25-22).

Il titolo Under 15 Maschile andrà ad arricchire il palmarès dei Diavoli Powervolley, capaci questa stagione di vincere i titoli Under 15, Under 17 e Under 19. Il terzo posto è stato vinto dalla formazione di Pallavolo Milano Vittorio Veneto che con

una brillante prestazione è riuscita a prevalere con il punteggio di 3-0 (25-22; 25-20; 28- 26) sugli avversari di Vero Volley Humangest.

Le quattro squadre finaliste, con l’aggiunta della quinta e sesta classificata classificata, A.S.D. Desio Volley Brianza e Powervolley Milano 2.0 SSDAR.L, sono ammesse alla fase regionale del torneo continuando così la loro stagione.