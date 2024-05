Fine settimana carico di emozioni per gli atleti del Velo Club Sovico impegnati in diverse competizioni.

Weekend di soddisfazioni per il Velo Club Sovico

Tutto è iniziato con i Primi Sprint di Osio Sotto, dove i Giovanissimi Matteo Veggiato e Jacopo Mariani hanno conquistato la top10 in “G2” e “G4” classificandosi rispettivamente in ottava e sesta posizione. Domenica, impegnata nella gara su strada di Villa Cortese, la formazione diretta dai tecnici Vergani e Costa Staricco è stata nuovamente protagonista con una buona prestazione che è culminata con i piazzamenti di Filippo Scaccalossi (2° in “G1”), Matteo Veggiato (7° in “G2”) e Niccolò Redaelli (3° in “G3”).

Soddisfazioni e piazzamenti anche tra gli Allievi del Velo Club Sovico che domenica hanno gareggiato su più fronti: a Sesto Cremonese Stefano Brambilla e Pietro Cermenati, sono stati autori di una prestazione eccellente nel Campionato Regionale Lombardo mentre nello sprint che ha deciso la gara di Abbiategrasso il torinese Mattia Moretti e il brianzolo Nicholas Ferrone si sono classificati al quinto e all’ottavo posto.

Prossimi impegni

Domenica prossima, 26 maggio, gli impegni agonistici porteranno gli Allievi della squadra di Sovico sulle strade emiliane e più precisamente a Cavriago dove è in programma la quinta edizione del Trofeo Bardiani – Csf. La gara reggiana scatterà alle 15.30 ed impegnerà gli atleti sulla distanza di 60 chilometri. I Giovanissimi pedaleranno invece sulle strade brianzole, a Seregno è in programma una vera e propria classica per la categoria: il Trofeo Don Orione. La partenza della prima categoria è in programma da Via Monte Rosa alle 14.30.