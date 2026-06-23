Prosegue senza sosta la stagione della SC Cesano Maderno, protagonista di un intenso fine settimana che ha visto le atlete impegnate tra pista e strada, raccogliendo importanti risultati e confermando la costante crescita del gruppo.

Weekend di successi per il SC Cesano Maderno: Spinoni campionessa regionale

Prime prove stagionali in pista per le donne esordienti primo anno e nuove opportunità di crescita per le allieve alla tradizionale Tre Sere del Velodromo di Busto Garolfo.

Nel corso delle tre giornate di gara le giovani cesanine hanno accumulato esperienza e fiducia, riuscendo a migliorare prova dopo prova. Nell’ultima giornata di gare, tra le donne esordienti, è arrivato un prestigioso terzo posto per Margherita Mariani, accompagnato dal sesto posto di Lucrezia Motta.

Tra le allieve, presenti in formazione ridotta con Ingrid Corno, Vittoria Vitillo e Martina Pianta, non sono mancati gli attacchi e le iniziative. Le ultime prove hanno permesso a Vittoria e Martina di conquistare punti preziosi per la classifica generale, chiudendo rispettivamente al 4° e 5° posto, a un passo dal podio finale.

Gorla Minore: titolo regionale per Spinoni

Giornata calda e ricca di soddisfazioni quella vissuta a Gorla Minore (VA), sede del Campionato Regionale Lombardo su strada.

Tra le donne esordienti, perfetta la gestione della corsa da parte delle secondo anno Aurora Cerame e Michelle Spinoni, che hanno contribuito a selezionare il gruppo nelle fasi decisive per poi giocarsi il finale in volata.

È stata proprio Michelle Spinoni a imporsi con autorità sul traguardo, conquistando la sua prima vittoria stagionale e indossando nuovamente la maglia di Campionessa Regionale Lombarda, titolo già conquistato nella passata stagione tra le donne esordienti primo anno.

Ottimo anche il risultato di Aurora Cerame, quinta classificata tra le secondo anno, mentre tra le esordienti primo anno si sono messe in evidenza Selene Sforzini, quarta al traguardo, e Martina Zavattero, nona.

I risultati delle allieve

Tra le allieve, impegnate su un impegnativo percorso di circa 70 chilometri tra Gorla Minore, Olgiate Olona, Fagnano Olona e Gorla Maggiore, è arrivato un altro importante piazzamento grazie a Nicole Bracco, che ha conquistato il terzo posto e il gradino basso del podio nella volata finale. A completare la buona prova della squadra il 10° posto di Martina Pianta.

Arrivano buone notizie anche dal Piemonte, dove la giovanissima Marissa Bracco ha conquistato una nuova vittoria sulle strade di Pieve Vergonte (VB), confermando il suo ottimo momento di forma e aggiungendo un altro successo alla stagione della SC Cesano Maderno.

I prossimi impegni

L’attività della squadra proseguirà già nei prossimi giorni con una nuova prova in pista in programma giovedì 25 giugno presso il Velodromo di San Francesco al Campo (TO). Domenica, invece, le atlete torneranno a confrontarsi su strada nella gara di Casciana Terme (PI), pronte a portare ancora una volta i colori della SC Cesano Maderno sui campi di gara.