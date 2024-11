A Giussano è già Natale: apre la pista di pattinaggio

Comincia già a sentirsi l'atmosfera di Natale a Giussano. Venerdì 8 novembre aprirà ufficialmente la pista di pattinaggio su ghiaccio e il villaggio di Natale, voluti e organizzati dall'Amministrazione. E si stanno già montando in città anche le luminarie nelle strade principali.

Si pattinerà nel parco Oriana Fallaci

In centro a Giussano è già Natale con la pista di pattinaggio. Mancano meno di due mesi alle feste natalizie, ma l’Amministrazione comunale è già al lavoro per i preparativi e l’atmosfera di festa, al parco urbano «Oriana Fallaci» è già nell’aria. C’è già una giostra per i bambini ed è stata installata la pista di pattinaggio. Venerdì 8 novembre infatti si aprirà e si potrà pattinare su ghiaccio al coperto, circondati allestimenti natalizi, musica e colori.

Struttura al coperto con vari allestimenti

Per tutto il periodo delle festività natalizie, all’interno del del parco urbano ci saranno attrazioni, allestimenti scenografici, a cornice della tensostruttura protetta che permetterà il divertimento in qualunque condizione meteorologica.

La Giunta ha infatti dato il benestare alla pista che andrà ad integrarsi con il palinsesto di iniziative che faranno “vivere” il centro storico grazie ai tanti eventi a cui sta lavorando Pro Loco in coordinamento con l’Amministrazione. La pista rappresenta una conferma per la città dove giovani e famiglie si potranno divertire noleggiando anche i pattini e le attrezzature di supporto pensate per i più piccoli. Alla pista si affiancheranno altri spazi pensati per il divertimento dei bambini, contribuendo così a creare una piacevole atmosfera natalizia.

La pista sarà aperta tutti i giorni fino a gennaio

Si potrà pattinare fino a gennaio, sia nei weekend che nei giorni feriali.

«Il Villaggio con la pista di pattinaggio su ghiaccio al coperto danno al Natale giussanese un’atmosfera magica e incantata – hanno spiegato il sindaco Marco Citterio e l’assessore al Commercio Paola Ceppi – sarà un punto di aggregazione per tutte le età, come già è stato lo scorso anno».

Luminarie ed eventi

Ma la pista di pattinaggio sarà solo una delle sorprese in vista del Natale. Si stanno già montando anche le luminarie nelle strade principali della città e altri nuovi eventi saranno presentati.