Al via il Natale a Concorezzo: sabato 29 un ricco calendario di attività

Ancora una settimana di attesa ma, sicuramente, l’attesa sarà ripagata dal ricco calendario di iniziative in programma per Natale a Concorezzo.

Si comincia con la giornata inaugurale, quella che dà ufficialmente il via ai festeggiamenti e alle iniziative che ci proietterannoo vrso il 25 dicembre.

La kermesse di iniziative natalizie prenderà ufficilamente il via sabato 29 novembre con il tradizionale pomeriggio di eventi “Aspettando Natale – White Saturday”, organizzato dal Comune in collaborazione con l’Associazione Commercianti e con il supporto delle realtà associative del territorio. Inoltre “Aspettando Natale” offrirà l’occasione per uno shopping natalizio nei negozi concorezzesi che, aderendo al White Saturday, proporranno promozioni speciali per la giornata di sabato 29 novembre, come risposta locale al Black Friday.

Tra le attrazioni più attese torna la pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza della Pace, da anni molto apprezzata soprattutto da bambini e ragazzi. Sarà aperta fino a domenica 11 gennaio. L’inaugurazione ufficiale è in programma sabato 29 novembre alle ore 17.30.

Sono previsti dei giorni di ingresso gratuito per i bambini e ragazzi under 14 residenti in città (lunedì 1, 15, 22 e 29 dicembre).

Costi biglietti: adulti 7 euro, under 14 ridotto 6 euro (uso pattini compreso).

Programma di “Aspettando Natale” – Sabato 29 novembre 2025

“Con Aspettando Natale inauguriamo il calendario delle iniziative natalizie della nostra città, frutto di una collaborazione consolidata tra Comune, associazioni del territorio e commercianti – ha commentato il sindaco Mauro Capitanio –. Il lavoro di squadra svolto anche quest’anno ci permette di proporre un programma ricco, pensato per favorire momenti di condivisione e conoscenza delle associazioni, valorizzare le nostre vie e sostenere il commercio di prossimità. La pista di pattinaggio, molto apprezzata da famiglie e bambini, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi e contribuisce a rendere ancora più accogliente il periodo delle festività”.

“Anche per questo Natale abbiamo voluto creare un’atmosfera natalizia diffusa e coinvolgente, che interessi non solo il centro storico ma tutti i quartieri della città- ha aggiunto l’assessore al Commercio e Cultura Gabriele Borgonovo– grazie all’installazione delle luminarie nella nostra città. Invitiamo i cittadini a vivere le festività passeggiando nelle nostre vie e scegliendo i negozi di Concorezzo: un gesto importante per sostenere la nostra economia locale. Un’attenzione particolare è rivolta ai più giovani, con le giornate gratuite dedicate agli under 14 alla pista di pattinaggio. Ringrazio gli uffici comunali e tutte le associazioni coinvolte per il lavoro di coordinamento”.