Al via la 30^ edizione del Concorso strumentistico nazionale Città di Giussano

Da lunedì 9 marzo prenderà il via la 30^ edizione del Concorso strumentistico nazionale Città di Giussano: un grande evento artistico musicale rivolto a giovani talenti provenienti da tutta Italia. Per una settimana la musica sarà protagonista in sala consiliare.

Giovani musicisti protagonisti in sala Aligi Sassu

Tre decenni di musica, talento e passione: il Concorso strumentistico nazionale “Città di Giussano”

celebra la sua 30ª edizione, un traguardo che testimonia la lunga tradizione della città di Giussano

nel valorizzare giovani musicisti e nel promuovere la cultura musicale. Dal 9 al 14 marzo, presso la

sala consiliare “Aligi Sassu” del Municipio di Giussano, la musica tornerà protagonista in un

appuntamento che unisce crescita artistica, confronto e condivisione.

“Il tradizionale appuntamento con il Concorso ha, come sempre, la straordinaria capacità di portare nella nostra Sala consiliare giovani talenti provenienti da diverse regioni, offrendo loro l’opportunità di mettersi alla prova e confrontarsi con il loro percorso musicale – ha spiegato l’assessore alla Cultura Sara Citterio – Il valore del Concorso sta proprio nella valorizzazione dei talenti, nella scoperta della loro arte e nella possibilità di supportare il percorso musicale accanto a famiglie, insegnanti e istituti scolastici”.

La storia del concorso

Il Concorso Strumentistico Città di Giussano affonda le proprie radici nel 1995, quando presso il

Salone polivalente dell’Oratorio di Paina prende avvio la prima edizione del Concorso “Gaetano

Mascheroni”, rivolto a tutti gli strumenti con limiti di età fissati a 13 e 16 anni. A inaugurare l’albo

d’oro furono Sonia Formenti e Chiara Tagliabue, prime vincitrici assolute. Albo d’oro tutto al

femminile fino alla terza edizione: nel 1996 vincono Alice Torti e Federica Pirovano, l’anno

seguente la Giuria premia Mara Palumbo e Chiara De Angelis. Fin dall’inizio l’iniziativa si distingue

per l’attenzione ai giovani talenti e per la qualità delle esecuzioni, consolidandosi rapidamente

come appuntamento atteso nel panorama musicale locale. Nel 2002, in occasione della settima

edizione, il concorso viene trasferito nella sala consiliare “Aligi Sassu”, dove tutt’oggi si svolge, e

assume la denominazione di Concorso Strumentistico Città di Giussano alla memoria di Gaetano

Mascheroni, rafforzando il proprio legame con la comunità e con la figura cui è dedicato. Negli

stessi anni si amplia progressivamente l’articolazione delle categorie: nel 2000 il pianoforte viene suddiviso per fasce d’età; nel 2003 anche gli archi vengono distinti in due categorie e si registra la

presenza dei primi studenti dei Conservatori, segno di una crescente rilevanza dell’iniziativa.

Il 2004 segna l’istituzione del Primo Premio Assoluto “Città di Giussano” e l’introduzione della

categoria Ottoni. Nel tempo, fiati, archi e pianoforte vengono ulteriormente suddivisi per età. Il

percorso di crescita prosegue con l’inserimento della Musica da Camera nel 2010, l’ampliamento

delle categorie – tra cui gli Ottoni nel 2012 e la Chitarra nel 2019 – e la costante attenzione

all’evoluzione della didattica musicale. Dopo il rinvio dell’edizione 2020 a causa dell’emergenza

sanitaria, il concorso riprende nel 2021 nel rispetto delle misure di sicurezza. Con la ventinovesima

edizione del 2025 le fasce d’età vengono estese fino ai 21 anni, confermando la volontà

dell’Amministrazione comunale di investire sui giovani e sulla cultura musicale, valorizzando il

talento come patrimonio della comunità.

L’edizione 2026

Le audizioni si svolgeranno a partire da lunedì 9 marzo, con le selezioni finali per determinare i

vincitori di Sezione e il gran finale previsto per il pomeriggio di sabato 14 marzo, quando alle ore

18 sarà proclamato il vincitore del primo premio assoluto “Città di Giussano”. Tutte le esibizioni e

la premiazione sono aperte al pubblico.

I concorrenti si alterneranno nelle diverse categorie dedicate a fiati, archi, pianoforte, musica da

camera, ottoni e chitarra. La provenienza dei musicisti abbraccia gran parte del territorio

nazionale, con rappresentanti anche da Reggio Emilia, Treviso, Genova, Torino, Trento, Firenze,

Verona, Piacenza, Padova, Bologna, Forlì-Cesena, Gorizia, Modena, Catania (Caltagirone) e Teramo

(Notaresco).

La giuria

Il presidente della giuria sarà il professor Luca Braga, violinista e docente di Musica da Camera

presso il Conservatorio di Milano, affiancato dai professori Stefano Canzi, flautista e direttore

dell’Accademia Musicale Città di Seregno, Ermes Giussani, trombonista e già docente presso il

Conservatorio di Bergamo, Corrado Greco, pianista e docente di Musica da Camera presso il

Conservatorio di Milano e Leopoldo Saracino, chitarrista e docente di Chitarra presso il

Conservatorio di Milano.

Le borse di studio

Le borse di studio saranno assegnate secondo quanto previsto dal regolamento ufficiale del

concorso: ogni vincitore di categoria riceverà una borsa di studio il cui importo varia in base alla

categoria di appartenenza; i vincitori dei 4 premi di Sezione otterranno un premio di 250 euro

ciascuno, offerto dalla ditta Chemetall, per un valore complessivo di 1.000 euro; il vincitore del

primo premio assoluto si aggiudicherà una borsa di studio di 2.500 euro offerta dalla BCC di Carate

Brianza, che ospiterà anche un concerto dedicato. Inoltre, il Liceo musicale “Carlo Tenca” di

Milano si aggiudicherà il premio Yamaha riservato alla scuola con il maggior numero di iscritti, con

la consegna di un pianoforte digitale Arius YDP145B. Il concorso mantiene un forte legame con il

territorio grazie al supporto di realtà locali come il Lions Club Brianza Host e il Corpo Musicale

Santa Margherita di Paina, che integrano le borse di studio con ulteriori premi, e grazie a partner

come Frigerio Viaggi, Viganò Musica, Vivenda, Società Umanitaria e Fondazione Amadeus per la

diffusione della Cultura Musicale.

Si cercano volontari

Il Comune di Giussano è alla ricerca di volontari per il servizio d’ordine da svolgere durante le

giornate del concorso, con un impegno contenuto (1 – 2 ore), offrendo così a chiunque

l’opportunità di contribuire attivamente a un evento culturale di rilevanza per il territorio.